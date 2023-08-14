Baysak, “Yatırım ve istihdam için elimizden geleni yapacağız”

Elazığ’a yeni yatırımlar ve beraberinde gelecek olan istihdam için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getiren EB Dijital Ajans firma yöneticisi Ertuğrul Baysak, “Yatırımcılara, Elazığ’ın avantajlarını ve fırsatlarını anlatarak, yatırımcıları çekmek için kentin dinamikleriyle birlikte bizde elimizde geleni yapacağız" dedi.

Elazığ’a yeni yatırımlar ve beraberinde gelecek olan istihdam için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getiren EB Dijital Ajans firma yöneticisi Ertuğrul Baysak, “Yatırımcılara, Elazığ’ın avantajlarını ve fırsatlarını anlatarak, yatırımcıları çekmek için kentin dinamikleriyle birlikte bizde elimizde geleni yapacağız" dedi.EB Dijital Ajans firma yöneticisi Ertuğrul Baysak, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ile bir araya geldi. Kentteki yatırımlar üzerine geçen toplantı sonrasında Baysak açıklamalarda bulundu.Baysak, “Milletvekilimizi ziyaret ettik. Burada yatırım ve istihdam üzerine toplantı yaptık. Kentimize yapılan yeni Teknova OSB için yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Elazığ’ın fırsatlarını, lojistik konumunu ve teşviklerini yatırımcılarımıza anlatıyoruz. Bizde hem firmalar hem de Elazığ’ için taşın altına elimizi koymaya hazırız. Kurumsal süreçleri firmamız tarafından desteklenecektir. Şehrin dinamikleri ile iş birliği içerisindeyiz. Önemli olan şehrimizin gelişmesi ve büyümesidir. Bizde bu anlamda elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.