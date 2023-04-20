Bayramda ulaşım ücretsiz

Elazığ Belediyesi, üç günlük bayram süresi boyunca ulaşım hizmetini ücretsiz sunacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram yaşamaları adına gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın aile ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri adına Elazığ Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince (21-22-23 Nisan) ücretsiz hizmet verecek” denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada arife günü de mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için Asri, Harput ve Gülmez Mezarlıklarına ulaşım hizmetlerinin ücretsiz sunulacağı kaydedildi.