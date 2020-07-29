Bayram’da ulaşım ücretsiz

Elazığ Belediyesi toplu taşıma araçları, dört günlük bayram süresince ücretsiz sunacak.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla Elazığ Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince (31 Temmuz, 1,2,3 Ağustos) ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Açıklamada ayrıca arife günü de mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için Asri, Harput ve Gülmez mezarlığına ulaşım hizmetlerinin ücretsiz sunulacağı kaydedildi.