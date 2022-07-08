Ak Parti Maden İl Genel Meclis Üyesi Suphi Özay, yayınladığı mesajda tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.

Özay, 'Bayram'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz “Bir bayramı idrak etmenin mutluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bu bayram sevdiklerimizi ziyaret edeceğiz. Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir. Bayramın başta ülkemize sonrada tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum”dedi.