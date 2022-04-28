Bayram öncesi dilenci operasyonu 

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi dilenci operasyonuna çıktı. Toplanan yüzlerce dilenciye işlem yapıldı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca günde 200’e yakın dilenci toplayan ekipler, bayramın yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle cami, AVM, bankamatik ve market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan yüzlerce dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine 204 TL para cezası kesildi. En büyük sorumluluğun vatandaşlarda olduğunu aktaran Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehirde dilencilerin arttığını aktaran Zabıta Müdürü Murat Ayaz, “Biz de günlük yaklaşık 200 dilenci topladık. Işıklarda, merkezde, cami ve AVM önünde toplayarak üst araması yaptık. Daha sonra Kabahatler Kanuna göre işlem yapıyoruz. Ancak yeterli değil. Burada en büyük görev şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza düşüyor. Dilencilere para vermemeleri gerekiyor. Verildiği sürece kontrol altına alamıyoruz. Sürekli aynı şey. Şikayet eden de vatandaş, para veren de vatandaş. Burada biz çok mustaribiz. Yaptığımız işlemlerin tamamı, vatandaşların para verdiği sürece bir fayda sağlamıyor. Ramazan ayının son günleri de yoğun bir çalışma başlattık. Ekiplerimizin tamamını bu işe yönlendirdik. Bu işi çözebilmemiz için burada en büyük görev vatandaşımıza düşüyoruz. Vatandaş bize yardım ederse bu işin üstesinden geleceğiz. Bu çocukları getirip burada ücretle çalıştırıyor. Vatandaşımız bunun farkında değil. Bunlara itibar etmesinler, para vermesinler, memurlara yardımcı olsunlar. Bugün de yine topladık. İşlem yaptık ve üstlerini aradık” diye konuştu.