Bayram öncesi berberlerde yoğunluk başladı  

Elazığ’da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk başladı.

Kimi berberler müşterilerini geri çevirmemek için mesai saatlerini uzatırken kimisi de randevusuz gelen müşterilerine yoğunluk nedeniyle hizmet veremediklerini belirtiyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tuttu. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. Berberler, oluşan yoğunluğa cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor.

Ramazan bayramının yaklaştığını ve bundan dolayı da bir yoğunluk olduğunu aktaran berber Ömer Öktem, “Ramazan ayının başlarında iftardan önce açmıyorduk, fakat bayramın yaklaşmasıyla birlikte gece sahura kadar açığız. Gelen müşterilerimizi bu şekilde bayrama hazırlamaya çalışıyoruz. Bayram yoğunluğu her zaman olduğu gibi bu bayramda devam ediyor. Müşteriler genelde randevu sistemi ile geliyor. Bazen kalabalık olsa da gelen müşterilerimizi bayrama yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır bu meslekte olduğunu belirten berber Soner Ayva ise “İftardan önce ve iftardan sonra Elazığ halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Enflasyona inat zam yapmadık hala aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Elazığ halkına elimizden geldiği kadar hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bayram öncesi yoğunluk olmaya başladı. Zaten randevu sistemiyle çalışıyoruz. İftardan önce ilk bir hafta 10 gün açmadık ama şimdi Ramazan bayramı yaklaşınca yoğunluk olmaya başladı. Müşterinin yoğunluğuna göre ister istemez sahura kadar da kalma ihtimalimiz olabiliyor. Biz elimizden geldiği kadar müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.