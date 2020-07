Bayram öncesi 250 çocuk sevindi

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Kurban Bayramı öncesinde 250 çocuğu sevindirdi.

Bayramı, bayram tadında yaşamak ve yaşatmak adına yetimlere uzanan eli bundan sonra da sürdüreceklerini ifade eden İlim Yayma Cemiyeti Hanım Birim Sorumlusu Nevruz Demir Bayer, Kurban Bayramı’nın et bayramı olmadığına dikkat çekti.

Bayer, çocukların mutluluğunun dünyaya bedel olduğunu belirterek açıklamasında şunları söyledi:“Kurban Bayramı öncesinde okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki 250 çocuğumuza bayramlık hediyelerimizi takdim ettik. Kurban bizim için teslimiyet ve yardımlaşmaktır. Bizlerin imtihanı Hz. İbrahim ve Hz. İsmail kadar ağır olmasa da bize düşen yardım elinin her çocuğa ulaşmasıdır. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ‘mutlu olmak istiyorsan mutlu et’ sözünü kendimize düstur edindiğimizin altını çizmek istiyorum. Bizlerin her zaman yanında yer alan kurum ve kuruluşlara ve esnaflarımıza şükranlarımı iletiyorum ”dedi.