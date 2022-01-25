Elazığ’da 2 yıl önce bayramda kendilerini ziyaret eden kadın jandarma personellerine 'bayram harçlığı' vermek istemesiyle gönüllere taht kuran 87 yaşındaki Emine Birkent hayatını kaybetti.

Haberin Videosu : 'Bayram harçlığı' diyaloğuyla gönüllere taht kurmuştu acı haberi geldi

Kadın astsubaylar ve jandarma personelleri Emine ninenin cenaze törenine katılarak eşi Neşet dedeyi yalnız bırakmayıp, zor gününde yanında oldu. Elazığ’da 2 yıl önce korona virüs ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın jandarma personelleri, yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (95) ve Emine Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etmişti. Birkent çiftinin, kadın jandarma personelleri ile yaşadığı 'bayram harçlığı' diyalogları herkesin gönlüne taht kurmuştu. 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan Neşet dede ile Emine nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek istemesi hem gülümsetmiş hem de duygulandırmıştı. Olaydan 2 yıl sonra Emine nine, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Vefat haberini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın astsubaylar ile çok sayıda jandarma personeli köye giderek Neşet dedeyi yalnız bırakmadı. Jandarma personelini karşılarında gören Neşet dede, gözyaşlarına hakim olamadı. Bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emine ninenin cenazesi, aile mezarlığına götürülerek defnedildi.

Öte yandan, Emine Birkent'in, 2 yıl önce kendilerini ziyaret eden bir kadın astsubaya yüzüğünü vererek öldüğü takdirde cenazesine gelmelerini vasiyet ettiği ortaya çıktı. Vasiyeti duyan Neşet dede de vefat eden eşi gibi kadın astsubaya yüzüğünü hediye etmek istedi.