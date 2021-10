Bayat ekmek ve artık yemekler mamaya dönüşüyor  

Kent genelinde bayat ekmek ve artık yemekleri toplayarak kendi üretim tesislerinde hayvanlar için yiyeceğe dönüştüren Elazığ Belediyesi, günlük 50 kilo mama üretimi gerçekleştiriyor.

Ekmek israfını önlemek, bayat ekmekleri değerlendirmek ve yemek artıklarının çöpe gitmesini engellemek için 'İnsaf Et, İsraf Etme' projesiyle toplumda farkındalık oluşturan Elazığ Belediyesi, sosyal projeleriyle örnek belediyecilik sergilemeye devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde 550 noktaya yerleştirilen bayat ekmek kutularındaki ekmekler ile restoran, kafe, kasap, şarküteri ve gıda üretim alanlarına bırakılan artık yiyecekleri toplayarak kedi ve köpekler için mama yapıyor. Belediye ekipleri tarafından günlük olarak toplanan yiyecekler, Elazığ Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki mama üretim tesislerinde işlenerek sokak hayvanları için yiyeceğe dönüştürülüyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için üretilen mama miktarının ise önümüzdeki günlerde 100 kiloya çıkarılması hedefleniyor.

Vatandaşların şefkat, merhamet ve sağduyusuna her zaman inandığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hemşehrilerimizin sokak hayvanları için gösterdikleri duyarlılık için müteşekkiriz. Şehirde yaşayan bütün canlıların huzurunu, sağlığını ve konforunu düşünüyoruz. Hizmetlerimizi sadece insan odaklı gerçekleştirmiyoruz. Can dostlarımızı korumak da bizim görevimiz. Bizler bu şehrin sadece bugününe değil geleceğine de izler bırakmak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bütün projelerin faydalı, kalıcı ve yerinde olmasına özen gösteriyoruz. İsrafın bolluk ve bereketi kaçıracağına inanan bir gelenekten geldiğimiz için ekmeğin kutsallığını biliyoruz. O yüzden ‘İnsaf Et, İsraf Etme’ projesiyle hem israfın hem de yiyeceklerin ziyan olmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Her mahallede bulunan bayat ekmek kutularına bırakılan ekmekleri kimi zaman vatandaşlarımız da gelip alarak kendi hayvanlarına götürüyorlar. Hemşehrilerimizi ziyadesiyle memnun eden bu çalışmamız, başka il ve ilçe idarecilerimizden de takdir topluyor. Bu açıdan günlük 50 kilo olan mama üretim miktarımızı inşallah önümüzdeki süreçte 100 kiloya çıkartacağız” dedi.