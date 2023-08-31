Battalgazi’deki ayak tenisi turnuvasının finali yapıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da ilk kez resmi olarak düzenlenen ayak tenisi turnuvasının final maçları yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde oynanan final karşılaşmasında Altay Spor Kulübü şampiyon olurken, şampiyonluk maçını izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimizin spor branşlarındaki başarıları önemli. Bizde farklı spor dallarına teşvik ederek Malatya’mızı her dalda temsil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da ilk kez resmi olarak düzenlenen ayak tenisi turnuvasının final maçları yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde oynanan final karşılaşmasında Altay Spor Kulübü şampiyon olurken, şampiyonluk maçını izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimizin spor branşlarındaki başarıları önemli. Bizde farklı spor dallarına teşvik ederek Malatya’mızı her dalda temsil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.Battalgazi Belediyesi tarafından Ayak Tenisi İl Temsilciliği destekleriyle düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası’nda final maçları yapıldı. Battalgazi Belediyesi ön kısmında yapılan turnuvada takımlar kıran kırana mücadele etti. 12 takımın katıldığı turnuva sonunda finalde Altay Spor Okulu ile Orduzu Spor karşılaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan final maçı çekişmeli geçerken karşılaşma sonunda Ayak Tenisi Turnuvası şampiyonu Altay Spor Okulu oldu. Bir hafta süren turnuvada şampiyon olan Altay Spor Okulu Malatya’yı Türkiye Şampiyonası’nda da temsil edecek.Turnuvada 1. olan Altay Spor Okulu’na 4 bin TL, 2. olan Orduzu Spor’a 3 bİn TL, 3. olan Orduzu FK takımına ise 2 bin lira ödül verildi. Ödülleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak ve Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Işılay Çalışkan verdi. Final maçını izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye olarak gençleri spor aktivitelerine yönlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.Güder, “Biz istiyoruz ki gençlerimiz sporla birlikte sağlıklı bir yaşam sürsünler ve spor dallarında başarı elde etsinler. Gençlerimiz için ilçemizde spor alanları oluşturuyoruz. Gençlerimiz bu alanları kullanırken farklı spor dallarına da yönlendiriyoruz. Gençlerimizin her spor branşında söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu spor dallarına da teşvik ediyoruz. Ayak Tenisi Turnuvası da gelişmekte olan bir spor dalı. Yaptığımız turnuvaya da ilgi yoğun oldu. Şampiyon gençlerimiz bizi Türkiye’de de temsil edecekler ve ümit ediyorum ki şampiyonada da başarıyla dönerler. Biz yerel yönetimler olarak sosyal faaliyetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Biliyoruz ki geleceğimiz gençliğimiz. Gençliğimize ne kadar yatırım yaparsak geleceğimizin o kadar güvende olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bir birimize şu süreçte destek olmaya çok ihtiyacımız var. İnşallah bu tür aktiviteler ve etkinlikler bu birliğin ve beraberliğin sembollerinden bir tanesi. Emeği geçen çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm spor branşlarımızla gençlerimizi, çocuklarımızı bu faaliyetlerin içine dahil etmek adına elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.Turnuvanın finaline katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak da, “30 Ağustos Zafer Bayram’ı gibi güzel bir günde böyle bir turnuvanın düzenlenmesi günün mana ve önemini kıymetlendirdi. Bu ayak tenisi sporunu ilk kez bende bugün izledim ve çok keyifli bir spor dalıymış. Sporcu arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Başkanımız Osman Güder’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Işılay Çalışkan ise “Öncelikle bu güzel programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlk defa düzenlenen bu zevkli spor dalını ilimizde tanıtılması açısından çok önemli bir adımdı. Turnuvaya katılan bütün takımları ayrıca tebrik ediyorum. Spor faaliyetlerine, kültürel faaliyetlere çocuklarımızı katalım. Onlar bizlerin geleceği. Başta Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder beyefendiye, hakem hocalarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.