Battalgazi’de spor etkinliği

Malatya’da Battalgazi Belediyesi tarafından sportif faaliyetlerin yer aldığı etkinlik düzenlendi. Gençler ve çocukların spor yapıp keyifli vakit geçirdiği programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katıldı.Battalgazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmak için etkinliklerin düzenlendiği Avrupa Spor ve Hareketlilik Haftası çerçevesinde program düzenledi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Kırkgöz Sahil Park içerisinde düzenlenen etkinlikte gençler ve çocuklar sportif faaliyetlere katılarak çeşitli oyunlar oynadı. Masa tenisi, futbol, badminton, dart, voleybol ve alt futbol da gençler bir taraftan oyunu kazanmak için mücadele ederken diğer taraftan sporun faydası anlatıldı.Folklor ekibinin de gösteri sunduğu programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir ile çok sayıda genç katıldı.Obezite ile mücadelede sporsal aktivitelerin önemli olduğuna vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Spor önemli ve yaşam boyu sporu hayatımıza yerleştirmeliyiz. Spor yapmanın sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen her insan için vazgeçilmez bir unsur olduğu günümüzde herkes tarafından kabul edilmekte. Avrupa nüfusu çok yaşlı ve hareketsiz kalıyorlar. Avrupa’nın en büyük sorunu Obezite’dir. Avrupa bize genellikle örnek gösteriliyor ama örnek alınacak millet biziz. Bizim örnek olmamız lazım, Avrupa’nın bize ayak uydurması lazım. Hz. Muhammed (S.A.V.) bir sözü var; ‘İki günü aynı olan zarardadır.’ Bizim böyle değerlerimiz var. Bu değerleri gençlerimize aşılamamız gerekiyor. Gençlerimiz bizim başımızın tacıdır. Gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamamız lazım. Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi ve sporcularımızı Kırkgöz Sahil Parkı’nda ağırlamak ve böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı da duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Gençlerimiz bu alanı gezdiler, çok beğendiğini ifade ettiler. Bu bizleri mutlu etti. Kırkgöz Sahil Parkımız Malatya’mızın önemli eksikliğini giderecek bir alan. İl Müdür Yardımcımızın da ifade ettiği gibi; bu alanımız birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu alana su sporlarını da kazandıracağız” ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise, “Gerçektende güzel bir mekanda tamda hareketliliğin olması gerektiği günümüz de güzel bir etkinliğe imza atılıyor. Böyle bir alanı gençlerimize ve Malatya’mıza kazandıran Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e özel teşekkür ediyoruz. İnşallah bu haftayı dolu dolu geçireceğiz. Hepimiz sporda kalalım, yaşam boyu spor diyelim. İnşallah 6 Şubat depremi yaşamış insanlar olarak normal hayata geçişi sporla yaparız. Çok sayıda turnuvalar düzenliyoruz ve tesislerimizi vatandaşlarımıza açarak deprem psikolojisinden uzaklaştırıyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı’da bizim için ayrı bir spor alanı olmuş ve hepinize sağlıklı bir spor haftası geçirmenizi diliyorum.” dedi. Malatya Milli Eğitim Müdür Yrd Ekrem Demir de “Böyle güzel bir alanı Malatya’ya kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e şükranlarımı sunuyorum. Biz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çeşitli etkinliklerimizi burada kutlarız. Deprem nedeniyle öğrencilerimizin psikolojilerini düzeltmek için güzel bir etkinliğe imza atılmış. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.