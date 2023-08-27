Battalgazi’de ayak tenisi turnuvasının startı verildi

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da ilk resmi ayak tenisi turnuvası düzenleniyor. Toplam 12 takımın katılım sağladığı turnuvanın startını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder verdi. Başkan Güder, “Bu tür aktivitelerle gençlerimizi deprem psikolojisinden uzaklaştırıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da ilk resmi ayak tenisi turnuvası düzenleniyor. Toplam 12 takımın katılım sağladığı turnuvanın startını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder verdi. Başkan Güder, “Bu tür aktivitelerle gençlerimizi deprem psikolojisinden uzaklaştırıyoruz” dedi.Battalgazi Belediyesi tarafından Ayak Tenisi İl Temsilciliği destekleriyle ayak tenisi turnuvası düzenleniyor. Battalgazi Belediyesi önünde düzenlenen turnuvaya 12 takım katılırken, turnuvayı lider tamamlayacak olan takım Malatya’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Turnuvanın ilk maçı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in katılımıyla oynandı. Malatya’da düzenlenen ilk resmi ayak turnuvasının şampiyonluk maçı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda oynanacak.“Gençlerin heyecanına ortak oluyoruz”Gençleri farklı spor aktiviteleriyle buluşturmak istediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi öncülümüzde Ayak Federasyonu’nun da destekleriyle Malatya’da ilk kez düzenlediğimiz 30 Ağustos Zafer Kupası ayak tenisi turnuvasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amacımız farklı spor branşlarını Malatya’mızda tanıtmak ve bu spor branşlarının gelişimini katkı vermektir. Bu tür farklı spor branşlarını gençlerimiz ile buluşturuyoruz, heyecanlarına ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Gençlerimiz bizim için önemlidir. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her daim gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ayak tenisi turnuvası resmi olarak Malatya’mızda ilk kez düzenleniyor. Bu özel turnuvanın finalini de 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde gerçekleştirmiş olacağız. Tabi Malatya’mızda içerisinde yer aldığı bir felaketi 6 Şubat’ta yaşadık. Bu depremden en fazla gençlerimiz etkilendi. Çocuklarımızın psikolojilerini düzeltmek, moral ve motivasyonlarını her daim canlı tutmak amacıyla da anlamlı bir turnuvaya imza attığımızı düşünüyorum. Bu tür aktiviteleri yer aldığı birçok farklı organizasyonu Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Gençlerimize başarılar diliyorum. Centilmenlik içerisinde bir turnuva geçmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.“Başkanımızın talimatıyla Malatya’da ilk kez düzenleniyor”Ayak Tenisi Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Burak Dönmez ise, “Malatya’da Battalgazi Belediyesi ve Ayak Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ilk kez resmi olarak Zafer Kupası düzenliyoruz. Bu özel turnuvayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla tertip ediyoruz. Depremi yaşayan gençlerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla turnuvanın startını verdik. Turnuvamıza 12 takım katıldı. Burada şampiyon olan takımız Malatya’mızı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacaktır. Güzel ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle özel bir turnuva oluyor. Emeği geçenlere tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.“Bizi hiç bir zaman unutmayan başkanımıza teşekkür ederiz”Turnuvada oyuncu olan İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencisi Emre Tapan da, “Çok güzel bir mekanda çok güzel ve özel bir turnuvaya katıldığımızı biliyoruz. Eğlenceli bir şekilde maçlarımızı oynuyoruz. Başladığı gibi eğlenceli gitmesini ümit ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bizlere verdiği bu imkandan dolayı şahsım ve takım arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Takım olarak biz iddialıyız. Hedefimiz sürprize izin vermeden şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah kupa ellerimizde yükselecek. Dostluk, Fair-Play eşliğinde bir turnuva geçmesini ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.Oyunculardan Kürşat Akçadağ ise, “Malumunuz üzere 6 Şubat’ta çok ağır bir felaket yaşadık. Bu depremin izlerini silmek kolay değil. Bu süre içerisinde spordan bayağı uzaklaştık. Böylesine güzel bir organizasyonun düzenlemesi bizim için çok güzel oldu. Ayak tenisi Türkiye’de yeni gelişen bir spor branşı. Malatya’da da ilk kez düzenleniyor. Bunu da Battalgazi Belediyesi organize ediyor. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Herkes heyecanlı. Malatya’da bir farklılık oldu. İnşallah bu tür organizasyonların devamı da gelir. Bizleri hiçbir zaman unutmayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu