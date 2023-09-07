Battalgazi’de 10 bin depremzede çocuğa eğitim verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da, depremzede çocuklar Battalgazi Belediyesi tarafında açılan yaz spor okullarında moral bulurken, yaz dönemini kurslarda değerlendirdi. Yaklaşık 10 bin gencin eğitim aldığı yaz kursları tamamlanırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gençlerin kurslar sayesinde deprem psikolojisinden uzaklaştığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da, depremzede çocuklar Battalgazi Belediyesi tarafında açılan yaz spor okullarında moral bulurken, yaz dönemini kurslarda değerlendirdi. Yaklaşık 10 bin gencin eğitim aldığı yaz kursları tamamlanırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gençlerin kurslar sayesinde deprem psikolojisinden uzaklaştığını ifade etti.Battalgazi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu artırmak, yaz aylarını sportif etkinliklerle geçirmelerini sağlamak amacıyla 18 branşta yaklaşık 10 bin çocuğa eğitim verildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları doğrultusunda verilen kurslarda çocuklar depremin yaşattığı psikolojiden uzaklaşırken, eğitim öğretim öncesinde moral buldu.Battalgazi Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda yapılan yaz spor okulları sayesinde çocukların hayata pozitif bakmaya başladığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Depremlerden yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda ciddi anlamda etkilendi. Çocukların psikolojisini düzeltmek için belediye olarak yaklaşık 18 branşta faaliyete geçirdiğimiz yaz okullarını gençlerimize kazandırdık. Basketbol, tekvando, karate, tenis, satranç, tenis, voleybol gibi 18 branşta çocuklarımızı sporla buluşturmak, yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak ve psikolojilerini düzeltmeyi amaçladık. Bu noktada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz birlikte çalışıyoruz. On binlerce çocuk yaz okullarından faydalandı. Yaz okullarındaki kurslara katılan öğrencilerin okul döneminde yetenekli oldukları spor branşında kendilerini geliştirecekler. Yaz okullarında çocukların yetenekli oldukları spor branşlarını da belirliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde çocukların severek geldiğini, faaliyetlere katıldığını görüyoruz. Çocukların psikolojilerinde ciddi farklılaşma olduğunu, hayata daha pozitif baktıklarını müşahede ediyoruz. Bu durum da bizi sevindiriyor. Yaz spor okulunu bitti ama bizim gençlere yönelik olarak yaptığımız faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.Yaz okullarına katılan çocuklar kurslar sayesinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, açılan kurslardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ettiler.