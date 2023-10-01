Battalgazi Belediyesi Resim Kursunda yüzde 100 başarı elde edildi

Battalgazi Belediyesi tarafından açılan resim kursuna katılan öğrenciler yüzde 100 başarı sağlayarak kursiyerlerden tamamı üniversitede eğitim görmeye hak kazandılar. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kursiyerlerle bir araya gelirken sağlanan başarıdan dolayı tebrik etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından açılan resim kursuna katılan öğrenciler yüzde 100 başarı sağlayarak kursiyerlerden tamamı üniversitede eğitim görmeye hak kazandılar. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kursiyerlerle bir araya gelirken sağlanan başarıdan dolayı tebrik etti.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla deprem bölgesi Malatya’da gençlerin hayalini kurduğu üniversitede istediği bölüme hazırlanması için açılan resim kursunda yüzde 100 başarı sağlandı. Battalgazi Belediyesi yan tarafında bulunan binada uzman öğreticiler tarafından verilen 3 aylık eğitim sonunda kursa katılan 17 öğrencinin tamamı üniversitelere yerleşti.Battalgazi Belediyesi tarafından açılan kurslardan 3 ay eğitim gören öğrenciler Eğitim Fakültelerinin Resim Öğretmenliği ve Güzel Sanat Fakültesinin resim bölümünü dereceyle kazandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yetenek sınavını kazanan öğrencilerle atölyede bir araya gelerek kursiyerleri tebrik etti. Güder, “Sizlerin bu denli başarı göstermesi bizleri çok gururlandırdı” dedi.“Eksikliği hissedince kursun açılması talimatını verdik”Zor şartların güçlü insanları ortaya çıkardığını ifade eden Güder, "Siz sınava girdiğinizde o zorlu şartları yaşayarak bugün güçlü bir şekilde 17 de 17 yaptınız. Sizin gibi niceleri aynı bu sınava girdiler bekli de başaramadılar. Yaşamış olduğumuz deprem ve o zor sürece rağmen bizler sizlere destek olduk ve siz hem bizi mahcup etmediniz hem de ailenizi. Kursumuzu sizlere bu süreçte destek olmak için açtık. Biliyoruz ki deprem sonrasında çok fazla kurs alternatifi yok. Böyle bir eksikliği de hissedince arkadaşlarımıza kursun açılması talimatını verdik. Sonrasında mutlu olacağımız, gururlanacağımız haberler geldi. Kursumuzla aslında sizleri depremin o yıkıcı psikolojisinden uzaklaştırmak da istedik. Biz belediye olarak birinci önceliğimiz özellikle evlatlarımıza, çocuklarımıza gereken değeri verip onların şartlarını, koşullarını iyileştirip onları geleceğe doğru sağlam güçlü dinamik bir şekilde hazırlamak. Biz belediye olarak evlatlarımızın çocuklarımızın toplumumuza ne kadar katkı sunabilirsek hizmeti daha güzel bir şekilde onlara ulaştırabilirsek biz o kadar mutlu oluruz” diye konuştu.Bu arada Battalgazi Belediyesi tarafından yeni resim kursu açıldı. Eğitim almak isteyen gençler Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapabilirler.