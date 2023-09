Battalgazi AK Parti mahalle başkanları ile toplantı yapıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın katılımıyla AK Parti Mahalle Başkanlarıyla bir araya geldi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İlçemizi istişare içerisinde, hep birlikte dizayn edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan AK Parti'ye hizmet eden ve mahalle temsilcisi olan mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Teşkilat mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleşen buluşmada AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da katıldı."Mahalle başkanlarımız bizler için çok önemli"AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde yapılan istişare toplantısında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Mahalle başkanlarımız göz bebeğimiz. AK Parti'nin eli kulağı. Mahalle başkanlığı zor bir iş. 2002 yılından itibaren AK Parti'nin içinde olan, teşkilatın her kademesinde bulunmuş biriyim. Tüm sorun ve sıkıntıların mahalle başkanlarımıza geldiğinin farkındayız. Bizler de sizlerden gelen talepleri imkanlarımız doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz. 6 Şubat'ta bir deprem oldu. Depremin sabahından itibaren Malatya'nın sorunlarını çözme noktasında sık sık bir araya geldik gelmeye de devam ediyoruz. Ankara'dan gelip gidenlere Malatya'nın sorunlarını iletmeye çalışıyoruz. Sürekli, sahadayız. Yapılan bu çalışmaları herkese iletmemiz mümkün değil, ama sizler kendi mahallelerinizde çok rahat iletebilirsiniz. Bizler için de çok değerlisiniz. Biz zaten mahalle başkanlarımızla İlçemiz için birlikte çalışıyoruz. Battalgazi Belediyemiz ve sosyal tesislerimiz de 100 binin üzerinde insanı misafir ettik. Bu süreçte bu kadar kişiye hizmet etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak çok kolay bir şey değil. Yakın zamana kadar belediye olarak her gün 20 bin kişiye yemek verdik kendi imkanlarımızla. Tabi dışarıdan gelen yardım ve desteklerde bunların içinde sadece belediye olarak biz karşılamıyoruz. Bu süreçte Battalgazi Belediyesi ile Bağcılar Belediyesi kardeş belediye oldu ve bir konteyner kent kurdu. Konteynerleri getirip kurdular. Ama oranın alt yapısı gerçekten ciddi bir külfet getirdi. Eskimalatya'da 35 dükkan yaptık 15 milyon gibi ciddi bir para gitti. Bu zor koşullarda belediyemizin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza seferber ettik etmeye de çalışacağız. Merkezde çok büyük bir çöp ve hafriyat sıkıntısı oluyor. Battalgazi'mizde nüfusun 350 binin üzerine çıkması ile temizlik işi biraz bizim gücümüzün dışına çıkmış durumda. Ama tüm çöp ve hafriyat sorununu çözmeye çalışıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum." dedi."AK Parti bir vefa hareketi"AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise, "Gayretin tabanından sonuna kadar mahalle başkanlarımıza ve teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 6 Şubat'taki depremin ardından inanılmaz bir inşa ve toparlanma sürecine girdik. Hiç gözlerimizin dolmadığı bir durumda gözlerimiz doldu. Devletimizin tüm kurumundan Allah razı olsun. İyiliğin teşvik edildiği, paylaşmanın birlik ve beraberliğin olduğu mekanın temsilcileri mahalle başkanlarımız. Bu yüzden çok kıymetliler. AK Parti her zaman bir vefa, bir sadakat bir dava hareketi. Bu hareketinin neferi olmakta farklı bir misyon. Bizler ilçe ilçe mahalle mahalle ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yıkımlarla birlikte yapımlar beni umutlandırıyor. Konut arzlarıyla birlikte kiralarında düşeceğine inanıyorum. Bu konuda da plan bütçe, iletebildiğimiz her yer ve özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi, enflasyonla mücadele ile fiyat istikrarı konusunda çok karalı bir durumu ve programı var. Bu süreci en az hasarla atlatarak hep birlikte yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı.AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, "Genel seçimlerden sonra hem mahalle başkanlarımıza hem muhtarlarımızla hem esnaflarımızla hem de vatandaşlarımızı ziyaret ederek programlarımızı yapıyoruz. Yerel seçimlere hazırlık noktasında da mahalle başkanlarımızla istişare noktasında toplantılarımıza devam ediyoruz. 7 Ekim'deki büyük kongreden sonra Allah'ın izniyle biraz daha sahada mahalle toplantılarımızı sıklaştıracağız. 6 Şubat depremlerinde Malatya'mızda en çok ağır yıkımın yaşandığı şehir. Depremin ardından sahadan çıkmadık. Her anlamda imkanlar seferber edildi. Biran önce kalıcı konutlara vatandaşlarımızı yerleştirmek istiyoruz. Hep birlikte Allah'ın izniyle AK Parti'nin bayrağını daha tepeye taşıma noktasında gayret ve çaba sarf edeceğinizden hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu.