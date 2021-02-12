‘Batıda emlakçılık Elazığ'da ki gibi değil’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz açıklamalarda bulundu.

Başkanı Nuri Gülyüz; “Batıda emlakçılık yapan arkadaşlarımız var. Batıda emlakçılık nasıl, Elazığ’da emlakçılık nasıl onu iyi irdelemeliyiz. Bizde müşteriler “emlakçı ne yaptı da bu kadar komisyon verelim” diye düşünüyor. Vatandaşlar, gayrimenkulünü birçok emlakçıya yazdırıyor. Batıda emlakçılık bu şekilde değil. Bir gayrimenkul bir emlakçıda olur. Yetki sözleşmesi verilir. O gayrimenkulü 6 ay süresince emlakçıdan başka kimse satamaz. Batıda gayrimenkulü sahibi kendisi satsa bile emlakçı kendi komisyonunu alır. Bizde emlakçılık nasıl, bir daire 10 tane emlakçıya yazdırılır.10 Emlakçı emek verip koşturur sonra müşteriler kendi aralarında anlaşır ve bizim emeğimiz boşa çıkar. Gayrimenkul satıldıktan sonra da “emlakçı ne iş yaptı ki komisyon alıyor” söyleniyor. Meslektaşlarımızı sözleşme ile çalışmaya teşvik edeceğiz”

“EMLAKÇININ HAKKI YENİYOR”

Gülyüz; “Bir gayrimenkul satılması için emlakçı 4-5 ay emek harcıyor. Bakıyorsun emlakçı devre dışı bırakılarak alıcı-satıcı kendi aralarında anlaşıyor. Bu şekilde olduğunda emlakçının hakkı yenilmiş olmuyor mu? Günlerce verilen emek boşa gitmiş oluyor.

“KORSANLAR GERÇEK EMLAKÇI DEĞİLDİR”

Başkan Gülyüz; “Sektörümüzde korsanlar var. Bir yerde şahit oldum, bir vatandaşımız gitmiş korsandan ev almış. Sonra birçok sıkıntı yaşamış ve “dolandırıldım” tepkisini ortaya koyuyor. Ben de sordum “hangi emlakçıdan aldın” dedim. “Emlakçıdan almadım şu markette çalışan ayaküstü emlakçılık yapan birisinden aldım” dedi. Ben de bunu emlakçılara bağlama dedim. “Emlakçı dediğin bir işletmesi olacak, vergi mükellefi olacak, iş yeri ruhsatı olacak ve yetki belgesi olacak bu kriterlerde biri seni dolandırdıysa haklısın. Senin alış veriş yaptığın kişi emlakçı değil. Seni dolandıran emlakçı değil günü kurtaran bir kişi, bu olayı niye emlakçılara mal ediyorsun, seni dolandıran emlakçı değil” dedim”.