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Giriş Tarihi : 05-04-2020 20:39

Bataklığa saplanan buzağıyı İmam kurtardı 

Elazığ'da bataklığa saplanan buzağıyı imam kurtardı.

Bataklığa saplanan buzağıyı İmam kurtardı 

Olay, Kovancılar İlçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi.Abdulkerim Yıldız'a ait 9 aylık buzağı su yataklığındaki bataklığa saplandı.Bu sırada bahçesinde çalışma yapan Kovancılar merkez Fatih Camii imamı Necattin Çelik, durumu fark etti.Çelik komşusunun bataklığa saplanan buzağısını uzun uğraşlar sonucu çıkartıp sahibine teslim etti.

İmam Necattin Çelik,"Bahçemde baharın gelişiyle birlikte ağaçlarımızın bakımını yapıyordum.  Komşumuza ait   buzağının su yatağındaki bataklığa saplandığını gördüm. Buzağıyı  saplandığı yerden kurtarmak için epey uğraştık çok şükür ki kurtarıp sahibine teslim ettik"dedi.

ETİKETLER: kovancılar elazığ kovancılar
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