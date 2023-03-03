Baskil’e 2000 konut yapılması şart! 

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın Baskil ilçesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Başkanı Akın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Baskil ilçemize yapmış olduğumuz ziyarette, ilçemizin deprem üssüne en yakın bölgede olmasından dolayıdır ki merkezde ve 60 köy 214 mezrada ağır hasar alan binaların sayısının oldukça fazla olduğunu ve kaymakamlık ve belediye tarafından tespitlerin sürdüğüne şahit olduk. İlaveten İlçemiz olağanüstü göç aldığı için, söz konusu nüfusun bir takım temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeterli sağlam dükkan olmadığını görüyoruz. Baskilli hemşehrilerimizin ticaretini devam ettirebilmesi ve bu yoğun nüfusa kalıcı hizmet verebilmesi için acilen yeni dükkanlara ihtiyacı vardır. Tüm bunlardan dolayıdır ki Baskil İlçemize 2000 adet konut ve yeni dükkanların yapılması şarttır. Baskil’de Sosyal ve iktisadi hayatın ayağa kaldırılması şarttır. 40 bin nüfusa ulaşmış ve ağır hasarlı bir ilçeye hâlâ konut tahsis edilmemesini milletvekillerinin sorumsuzluğu olarak değerlendiriyorum. Biz zaten buna şaşırmıyoruz çünkü 20 binden fazla ağır hasarlı konutu olan koca Elazığ’a 4500 konut tahsis edilerek en büyük haksızlık yapılmıştır ve buna hiç bir milletvekili ses çıkarmıyor. Biz inşallah Saadet Partisi olarak iş başına gelir gelmez Baskilimizin yaralarını sarmak ve ayağa kaldırmak için buraya büyük bütçeler ayıracağız. Konutlar, dükkanlar, fabrika ve atölyeler yapacağız, tarımsal sulama sistemleri kurarak tarımı ve hayvancılığı inşallah ayağa kaldıracağız. Bu üretken ilçemizi hakettiği yere getireceğiz inşallah. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.