Baskil Kaymakamlığı Sokak hayvanlarını unutmadı  

Elazığ'ın Baskil İlçe Kaymakamlığı, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Elazığ'da 2 gün boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı. Kış ayında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri tarafından sokak hayvanlarını beslemek amacıyla ilçe merkezi ve kırsal kesimlerdeki noktalar ile mahalle çevrelerinde bulunan boş arazilere mama bırakıldı.

Vatandaşları kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için duyarlı olmaya davet eden Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, "Kaymakamlığımız koordinesinde Baskil İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma ekiplerinin katılımlarıyla ilçemizde bulunan sokak hayvanlarının mama, yem ve su ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Halkımızın da evlerinde artan yemekleri çöplere dökmeyip sokaktaki dostlarımıza yardım edebilmek için belirlenen noktalara bırakabilirsiniz. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için Kaymakamlığımız koordinesinde gerekli çalışmalar devam edecektir" dedi.