Baskil Kaymakamı Yılmaz’dan gazilere ziyaret

Elazığ'ın Baskil İlçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, gazileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki ilçe protokolü Canbeyler Mahallesi’nde ikamet Kıbrıs gazileri Muzaffer Alataş ve Nihat Aslan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette gazilerle sohbet eden, taleplerini dinleyen Kaymakam Yılmaz, daha sonra Yalındam Köyünde yaşayan Şerif Uçar'ın evine de giderek görüştü.

Şehit ve gazilere şükran borçlu olduklarına ifade eden Kaymakam Yılmaz," Gazilerimize minnettarız. Onlar bu ülke için bu milletin korunması adına mücadele ederken gazi oldular. Bizlerde kaymakamlığımız olarak gazilerimizi ziyaret ediyor, onlara devletin yanlarında olduklarını hissettirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca onların taleplerini dinliyor ve not alıyoruz. Onlarla hasbihal ediyor hal hatır soruyoruz. Onların her zaman başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.