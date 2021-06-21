Baskil ilçesinde "Kayısı Birlik Kuruluş" genel kurulu düzenlendi

Kayısı Birlik Kuruluş Genel Kurulu düzenlendi.

Baskil ilçesinde yapılan Genel Kurula Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat,ETSO Başkanı Asilhan Arslan,üyeler ve davetliler katıldı.Düzenlenen Genel kurulda açıklamalarda bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat,"Kayısı çiftçimizin Üretimde, İşletmede ve Pazarlamada kazanacağı birliğimizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Katılımı ve Desteklerinden dolayı TSO Başkanı Sayın Asilhan Arslan’a ve kurucu üyelere teşekkür ederim."dedi.

Başkan Akmurat:"2 yıldır çalışmasını yapıyorduk.Şimdi ise kurucu genel kurulunu yaptık.Geçici bir başkan ve yönetimle devam ediyordu.Geçici başkan Zafer Yüzgeç'e teşekkür ediyorum.Yeni dönemde başkanlığa biz geldik.Burada amacımız üreticinin ürettiği ürünü değerinde satması.Sattığı ürünün işletmesinde pay alması.Zaten Birliğimiz Bakanlar kurulu kararıyla kurulan bir birlik.Bundan sonra tesislerimiz olacak inşallah.Zaten bunlardan birisi Belediye adına Kayısı paketleme ve entegre tesisiydi. İnşaatı devam ediyor.Eylül gibi de alımlara başlayacağız.Üreticimizin alın terinin hakkını en iyi şekilde savunacağız."diye ifade etti.