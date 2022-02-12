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Giriş Tarihi : 12-02-2022 14:26   Güncelleme : 12-02-2022 14:26

Başkasının yerine sınava girdiler

Şüpheliler gözaltına alındı.

Başkasının yerine sınava girdiler

Elazığ’ın Maden ilçesinde SRC sınavına başkalarının yerine giren 3 joker, polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün Asım Sürücü Ortaokulunda başkalarının yerine SRC sınavına giren S.Y., A.Y., ve S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

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