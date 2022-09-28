‘Başkanlık sisteminde depremin yaralarını hızla sardık’

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ’da ziyaretlerini ve temaslarını sürdürüyor.

Milletvekili Ağar, Elazığ programı kapsamında ilk olarak Sivrice ilçesini ziyaret etti.

Ağar, Sivrice Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin'e hayırlı olsun temennisinde bulunup, başarılar diledi.

Milletvekili Ağar daha sonra AK Parti Sivrice İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Cemal Babür ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Ağar, parti çalışmaları hakkında bilgi adı.

Ağar, Zeytinburnu Belediyesinin desteği ile Sivrice Belediyesi tarafından inşa edilen Sivrice Kültür ve Kongre Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Milletvekili Ağar, Sivrice ilçesine kazandırılan Merkeze katkılarından ötürü Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a teşekkür etti.

24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla devletim tüm kurumlarının Elazığ’a seferber olduğunu anımsatan Milletvekili Ağar, “Biz 24 Ocak gecesi hiçbir şekilde kimsenin ön göremediği bir felaketle yüz yüze kaldık. Fakat burada bir hakkı teslim etmek gerekiyor ki başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onunla beraber Cumhur İttifakına her zaman desteği olan Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Çünkü AK Parti’nin 2018 seçimlerine kadar getirmiş olduğu yeni devlet anlayışını ve ondan sonraki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hiçbir beklentisi olmayan, hiçbir siyasi kaygısı olmadan destekleyen, Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımızın getirmiş olduğu Cumhur sisteminin son raddesini biz Elazığ’da yaşadık.” dedi.

MAHALLE MUHTARLARINA ZİYARET

Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından şehir Merkezine gelerek Sarayatik ve Çarşı mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti. Ağar, Sarayatik Mahallesi Muhtarı Aytaç Şahinoğlu ve Çarşı Mahallesi Muhtarı Ahmet Aytaç’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

ESNAF ZİYARETİ

Yoğun tempoda ziyaretlerini gerçekleştiren Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Şehir Merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İstasyon Caddesinde hizmet veren esnafları selamlayan Ağar, esnaflarla sohbet edip, bereketli ve bol kazançlı işler dileğinde bulundu. Esnafların yakın ilgisiyle karşılanan Milletvekili Ağar, çay davetlerine katılarak, hemşehrileriyle sohbet etti.