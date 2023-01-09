Başkanlığa Kaçmaz seçildi

Saadet Partisi Kovancılar İlçe Kongresi gerçekleştirilerek, ilçe başkanlığına yeniden Abdulhalim Kaçmaz seçildi.

İlçe Başkanı Abdulhalim Kaçmaz;”Saadet Partisi olarak memleketimizin tüm insanlarına, dil din ve ırkını ayırt etmeden kucak açıyoruz, açmayada devam edeceğiz.” Dedi.

İl Başkanı Abdullah Akın; “İşsizlik, tarım ve hayvancılık sorunları, göç, eğitim, sağlık bunlar bizim müşterek problemlerimizdir. Bu müşterek problemler Türk’ü de ilgilendirir, Kürdüde Zazayı da ilgilendirir. Müslümanı da, müslüman olmayanı da ilgilendirir. Öyleyse bu asgari müştereklerimizi çözmek için bir 6 siyasi partinin bir araya gelmesinde ne sakınca var? Maalesef ilimizin ve ülkemizin sorunlarını bilmeyenler konuşacak bir şey bulamayınca bunlara sarılıyor. İşleri güçleri slogan atmak. Ya bu Elazığ’da 60 bin işsiz var bunu başkası değil AKP yaptı önce sen bunu çöz. Kovancılar Palu ovasında 80 bin dönüm sulanamıyor önce bunu çöz ! Slogan atıp durarak bu işler olmaz. Siz Elazığ’ı tarım ve hayvancılıkta 6. Sıradan 41. Sıraya düşürdünüz nasıl bu milletin huzuruna çıkıyorsunuz !” dedi.