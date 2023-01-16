Başkanlığa Hacı Bayram Pınar seçildi

Saadet Partisi Sivrice İlçe Kongresi gerçekleştirilerek, ilçe başkanlığına Hacı Bayram Pınar seçildi.

İlçe Başkanı Hacı Bayram Pınar “Saadet Partisi bu milletin ruh köküdür, kendisidir. Sivrice’de çok güzel bir ekip kurduk ve inşallah ilk seçimde en yüksek oyu alacağız.” Dedi.



İl Başkanı Abdullah Akın; “ Sivrice gibi çok değerli ve kıymetli bir ilçemizde hastane yok. Burası köy değil dikkatinizi çekiyorum bir ilçe. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, işsizlik had safhada. Tüm bunlardan dolayı ilçelerimiz göç veriyor. Göç verince ne oluyor? Örf, adet, gelenek, görenek, töre, ahlak ve aileler yok oluyor. Bu saydığım problemler müşterek problemlerimizdir. Bunları birlikte çözeceğiz. Ve inşallah en büyük yatırımları Hazar gölüne, Sivricemize yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın“ dedi.



