‘Başkanlarla açılışlarda beraberiz’

Elazığ Petrolcüler Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz; “Dernek başkanlarımızla sadece açılışlarda bir araya geliyoruz. Açılışlarda, başkanlar olarak bir araya gelip bir birimizi soruyoruz. Birleşme noktasında eksiğiz. Bu konuda zayıfız. Toplanıp sesimizi duyurma konusunda zayıfız. Bu durumu pandemi de etkiledi. Ama pandemi öncesinde birlik ve beraberlik konunda eksiktik”.

“PANDEMİ BİZİ ÇOK ETKİLEDİ”

Başkan Yılmaz; “İlimizde yaşanan deprem ve pandemi süreci bizleri de etkiledi. Pandemi kısıtlamaları dolayısıyla vatandaşlarımız köyüne gidemiyor, gezmeye gidemiyor, otobüs firmaları aktif çalışamıyor sadece nakliyeciler kaldı. Onlarında belli sayıda gidip gelmeleri var. Pandemi sektörümüzü olumsuz şekilde etkiledi. İşlerimiz yüzde 50 azaldı”.

“KREDİLER ERTELENMELİ”

Ahmet Yılmaz; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu hafta ilimize ziyaret gerçekleştirdi.8 bin konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Cumhurbaşkanımızın ilimize gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın taktirleriyle esnafımızın Halkbank’sı aracılığıyla kullandığı faizli krediler 6 ay ertelendi. Bu esnafımızın için güzel bir gelişme. Ama ilimiz esnafı deprem sonrası kooperatifler aracılığıyla faizsiz kredi kullandı. En azından bizimde bu ertelenmeden faydalanmamız gerekir. Cumhurbaşkanımız Elazığ ve Malatya’da kullanılan faizsiz kredilerin ödeme tarihi erteleyecektir kanaatindeyim. Yoksa esnafımız bu kredileri kesinlikle ödeyemez. Çünkü esnafımız iş yapamıyor. Ayrıca, BAĞ-KUR primlerini ertelenmesi lazım. Bunlar ertelerse esnafımız biraz rahat eder. Şuanda sadece gıda sektörümüz revaçta, diğer sektörlerimiz bayağı sıkıntı içeresinde” dedi.