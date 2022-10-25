Başkanlar Özcan’ı ağırladı

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ’daki temasları kapsamında; çok sayıda oda, sendika ve stkyı ziyaret etti.

Elazığ’da ki temaslarını sürdüren CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan esnaf odalarını, sendika ve stkkarı ziyaret etti. Özcan, kendisini büyük bir ilgi ile karşılayan oda, sendika ve stklara teşekkür etti.

ZİYARETLERDE ANA GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ OLDU

Ziyaretler kapsamında Ali Özcan’ın ilk durağı Elazığ Ticaret Borsası oldu . Özcan Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığı’na yeniden seçilen Mehmet Ali Dumandağ’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Özcan Elazığ Ticaret Borsası’nın ardından esnaf odalarını ziyaret etti. Esnaf odaları ziyaretleri kapsamında Özcan; Elazığ Elazığ esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, Elazığ Elektronikçiler ve Fotoğrafçılar Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mithat Ulaş, Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsel, Bakallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Cebrail Top, Elazığ Llokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Elazığ Fırıncılar Odası Başkanı İlhan Yıldız ile Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde oda başkanları ile ekonomi gündemini değerlendiren Özcan, oda başkanlarının sorun ve problemlerini dinledi. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın ziyareti dolayısıyla büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden başkanlar, Özcan’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

ÖZCAN’IN ZİYARETİ SENDİKA VE STKLARI MUTLU ETTİ

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan stk ve sendikaları da ziyaret etti. Özcan’ın stk ve sendika ziyaretleri kapsamında ise ilk durağı Elazığ Emekliler Derneği oldu. Özcan, Elazığ Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür tarafından ağırlandı. Özcan , ziyarette emeklilerin yaşamış olduğu problemleri ve talepleri dinledi. Elazığ Emekliler Derneği’nin ardından Özcan, Türk Tabipler Birliği Elazığ Şubesi’ni, KESK Elazığ Şubesi’ni, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ve Birleşik Kamu İş Elazığ Şubesi’ni ziyaret ederek stk başkanları ve üyeleri ile bir araya geldi. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın ziyareti dolayısıyla büyük bir mutluluk duyduklarını ve sorunlarını anlatabilme fırsatı bulduklarını dile getiren stk ve sendika üyeleri Özcan’a teşekkür ettiler.