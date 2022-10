Başkan yüzde 45 zam yaptı işçiler çiçeklerle karşıladı 

Elazığ Belediyesinde maaşlara yüzde 45 oranında zam yapılmasının ardından çalışanlar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı kapıda çiçeklerle karşıladı.

Ülke genelinde yaşanan yüksek enflasyon karşısında Elazığ Belediyesi, çalışanlarına yüzde 45 oranında zam yaptı. Zam kararının ardından işçiler, belediye binası önünde Başkan Şahin Şerifoğulları’nı çiçeklerle karşıladı. Araçtan iner inmez alkış tufanı koparken Başkan Şerifoğulları’na çalışanlar tarafından çiçek ve Türk bayraklı plaket verildi.

'BİZLER ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEK İÇİN HEP BERABER ÇALIŞIYORUZ''

Çalışanların hakkını teslim ettiklerini dile getiren Başkan Şahin Şerifoğulları, ''Geçen yıl yapılan sözleşmede enflasyonla birlikte maaşlar biraz aşağıda kalmıştı. Ek sözleşmeyle birlikte enflasyona sizleri ezdirmeme adına arkadaşlarla yapmış olduğumuz istişare neticesinde yüzde 45 oranında bir iyileştirme yaptık. 2 ay önce BEL-PER personellerimize yüzde 70’in üzerinde, teknik elemanlara yüzde 100’ün üzerinde bir zam yapmıştık. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Bizler şehrimize hizmet etmek için her birlikte çalışıyoruz. Tüm personelimiz bu şehre hizmet etmek, gelişimine katkı sağlamak, yaşanabilir şehirler arasında daha ön sıralara taşımak için çalışıyoruz. 2 bin 500’ün üzerinde personelle şehrin her noktasında, 42 mahallesinde her noktasına hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Görev süremiz bitinceye kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Bu şehir ve insanları çok değerli. Yapmış olduğumuz her şey şehrimiz adına çok kıymetli. Allah yardımcımız olsun. Durmadan koşacağız, hizmet ve fedakarlık edeceğiz. Herkes bayram yaparken belediye personeli çalışıyor. Herkesin evinde ve yatağında rahat bir şekilde uyuyabilmesi için belediye personeli gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.