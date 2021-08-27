Başkan Yılmaz’dan açıklama!

Yurtbaşı Belediyesi ile ilgili bazı basın - yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin aşağıda belirtilen hususlar kamuoyunun aydınlatılması adına önem arz etmekte olup, belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir.

Göreve geldiği günden itibaren her fırsatta Yurtbaşı belde sakinlerinin çıkarlarını ön planda tutan Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, beldede gözle görülür projeleri hayata geçirerek hala aynı azim ve tempoda çalışmalarını sürdürmektedir.

Başkan Yılmaz’ın, Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bugüne yaptığı hizmetler belde sakinlerinin de dikkatinden kaçmayarak yıllardır yapılmayan büyük hizmetler tamamlanma aşamasına gelmiştir.

BELEDİYE HİZMET BİNASI

Yurtbaşı Beldesi’nde yıllardır hizmet veren iki katlı belediye hizmet binasının yerine modern bir hizmet binası inşası devam etmekte olup binanın ihalesi şeffaf bir şekilde kamuoyunun huzurunda yapılmıştır. Hizmet binası tamamlandığında bölgesinde mimarisi ile adından söz ettirecek bir yapı hüviyeti taşıyacak olup, Yurtbaşı sakinlerinin hizmetine sunulacaktır.

BELEDİYE GARAJI

Yeni belediye hizmet binası arkasında inşası tamamlanan belediye garajı inşası tamamlanmış olup belediye hizmetlerinde çalışan araçların bir arada toplanmasına olanak sağlanmıştır.

YILLARIN SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Yurtbaşı Beldesi’ndeki içme suyu şebekesi yenilenerek, Asbest borular yerine PVC borularla şebeke hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sayede yılların sorunu ortadan kalkarak vatandaşın sağlıklı su içmesine olanak sağlanacak.

ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI

Beldenin tüm mahallelerinde asfalt çalışmaları yapılmış olup, en ücra mahallede bile asfaltsız yol bulunmamaktadır. Aynı zamanda yaz aylarında tüm mahallelerin kaldırım – tretuar çalışmaları yapılmıştır.

MODERN PARKLAR

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz döneminde beldeye yeni park alanları kazandırılmış olup, belde sakinlerinin sıcak yaz akşamlarında dinleneceği alanlar oluşturulmuştur.

YURTBAŞI’NA SPOR KOMPLEKSİ KAZANDIRILACAK

Başkan Yılmaz’ın gayretleriyle Şeker Fabrikası yerleşkesinde bulunan 30 bin m2 alan üzerine inşa edilecek olan Spor Kompleksi çalışmaları devam etmekte olup, projenin son aşamasına gelinmiştir.

ÇOCUK OYUN GRUPLARI

Belediye tarafından çocukların park alanlarında güzel vakit geçirdikleri oyun gruplarının zemini kauçuk malzeme ile yenileniyor. Bu sayede çocukların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağlanıyor.

ORGANİZE SANAYİ YOLU YENİLENDİ

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz’ın gayretleriyle Organize Sanayi Bölgesi yolunun asfaltı tamamlandı. Beldenin girişine ayrı bir güzellik katan bu hizmet sayesinde vatandaşlar Başkan Yılmaz’a minnettar olduklarını ifade ediyor.

AYDINLATMA DİREKLERİ

Bingöl Yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağından Hipodrom’a kadar 10 km’lik alanda aydınlatma direkleri çalışmaları yapılmış olup belde sakinlerinin hizmetine sunulmuştur.

MODERN BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

Başkan Yılmaz’ın idaresindeki Yurtbaşı Belediyesi modern belediyeciliğin tüm gereksinimlerini yerine getiriyor. Her fırsatta vatandaş odaklı çalışmalarını yürüten Yurtbaşı Belediyesi yeni projeleri de belde sakinlerinin hizmetine sunuyor.

BORÇLANMAYAN BELEDİYE

Yurtbaşı Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerin herhangi bir şekilde kredi kullanılmaksızın belediyenin kendi bütçesiyle hayat bulduğu, belediyenin mali tablosunda bütçenin açık vermediği, belediye kasasında hali hazırda 10 Milyon TL tutarında bir paranın olduğu da kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

İlimizde yayın yapan bazı basın – yayın organları tarafından kamuoyu adına yöneltilen sorulara gelince;30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde Yurtbaşı Belediye Başkanlığı’nın muaf olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Yurtbaşı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen genelgeye tabidir.

Belediyeler makam aracı vb. alımlarda öncelikle Meclis Kararı alırlar ve alınan karar gereği işlem yaparlar. Bahse konu araçla ilgili 2020 yılında gerçekleşen meclis toplantısında alınan karar bulunmaktadır.

Yerli – yabancı araç alımı hususunda; resmi kurumlar sıfır kilometre araç aldıkları anda Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla belirtilen kriterlere uygun araç alımı yapabilmekteler. Ancak Yurtbaşı Belediye Başkanlığı tarafından alınan aracın 2016 model bir araç olduğu unutulmamalıdır.

AK Partili olsun ya da olmasın Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen genelgeye hiçbir kurumun muhalefet etmek gibi bir durumu söz konusu değildir.

Alınan hizmet aracının şahsi bir araç olmadığı, belediyenin resmi kayıtlarına girdiği ve belediyenin demirbaşı olduğu kamuoyuna önemle duyurulur.

Bu kapsamda;Yurtbaşı Belediye Başkanlığı tarafından yıllardır kullanılan 2006 model hizmet aracının 600 bin km’de olduğu ve her ay değişik arızalar verdiği göz önünde bulundurulduğunda aracın değiştirilmesi kaçınılmaz olduğundan yeni bir araç alınması hasıl olmuştur. Belediyeye yeni kazandırılan hizmet aracının ise 2016 model, 66 bin km olduğu ve eski aracın üzerine 475 bin TL ödeme yapıldığı kamuoyunun dikkatlerine sunulmuştur.

Aracın nerede olduğu sorusuna gelince; belediye hizmet aracının Yurtbaşı Belediyesi makine parkında olduğunu kamuoyuna saygılarımızla ifade ediyor, bundan sonra da aynı azim ve gayretle hizmetleri sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz.