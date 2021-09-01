Başkan Yılmaz ‘yeni hizmet binamızda sona yaklaşıyoruz'

Elazığ’ın gelişen ve değişen beldesi Yurtbaşı’nda belediye hizmetleri artarak devam ediyor. Başkan Yasin Yılmaz’ın yeni projeleri arasında yer alan yeni hizmet binası inşasında artık sona gelindi.

Yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan ve 3 katlı modern mimarisi ile göz dolduran hizmet binasının son katında beton dökme çalışmaları tamamlandı. Belediye birimlerinin bir arada bulunacağı ve vatandaşın kolaylıkla iş ve işlemlerini gerçekleştireceği hizmet binası kısa sürede tamamlanarak belde sakinlerinin istifadelerine sunulacak.

BAŞKAN YILMAZ ‘TÜM PROJELERİMİZ HAYAT BULACAK’

Belediye hizmetlerinde vatandaşın mutluluğunu esas alan projelere imza attıklarını kaydeden Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, söz verdikleri tüm projelerin hayat bulacağını ifade ederek açıklamasında şunları söyledi:

“Kısa süre önce yapımına başlanan yeni hizmet binamızın son katının da beton dökme çalışmaları tamamlandı. Yüklenici firmanın belirlenen zaman diliminde inşa çalışmalarını tamamlayacağını ifade edebilirim. Yeni binada tüm ayrıntıların düşünüldüğünü, birimlerimizin bir arada belde halkına hizmetin en iyisini sunacağını belirtmek isterim”

ALT YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, belde sakinlerinin sağlığı adına olmazsa olmaz hizmetlerden biri olan alt yapı hattının yenilenme çalışmalarının da devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:“Beldemizde yıllardır alt yapı çalışmaları yapılmamıştı. İçme suyu şebeke hattında önemli bir yenileme yapıyoruz. Eski Asbest boruların yerine PVC sağlıklı borularla içme suyu şebeke hattını yeniliyoruz. Yurtbaşı Belde sakinlerimiz için bundan sonra da aynı azim ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyor, hizmetlerimizde bizlerin yanında yer alan belde sakinlerimize teşekkür ediyorum.”