Başkan Yılmaz: ‘yeni hizmet binamız için gün sayıyoruz’

Yurtbaşı Beldesi’ne kalıcı hizmetler kazandıran başkan Yasin Yılmaz, yeni belediye hizmet binası inşaatında sona gelindiğini belirtti.

Başkan Yılmaz, kısa bir süre sonra modern yapısıyla göz dolduracak olan Yurtbaşı Belediyesi hizmet binasına tüm birimlerin taşınacağını kaydetti.

Mimarisi ve modern yapısı ile yeni hizmet binası 1.875 m² kapalı alan üzerine 3 kat inşa ediliyor. Şehrin en güzel hizmet binalarından biri olacak olan Yurtbaşı Belediyesi hizmet binası kısa sürede belde sakinlerine sunulacak.

BAŞKAN YILMAZ ‘BELDEMİZE GÜZELLİKLER KATIYORUZ’

Belde sakinlerine her geçen gün farklı bir hizmeti sunmak adına gayret sarf ettiklerini belirten Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bugüne beldemizin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirdik. Beldemizin yollarının asfaltını kısa sürede yaparak modern bir belde görünümüne kavuşturduk. Yıllardır hayal edilen ama hayata geçirilemeyen yeni hizmet binamızda artık sona geldik. Kısa bir süre sonra modern yapısıyla yeni binamızda tüm birimlerimiz Yurtbaşı halkına hizmet sunacak.”

ALT YAPI ŞEBEKESİ YENİLENDİ

Belde için hayati önem arz eden alt yapı şebeke borularının değiştiğini ifade eden Başkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Beldemiz içme suyu şebeke hattında yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Asbest borular yerine sağlıklı PVC borularla içme suyu şebeke hattımızda çalışmalarımızı tamamladık. İnsan sağlığı için olmazsa olmaz projelerden olan alt yapı çalışmalarını önemsediğimizi belirtmek istiyorum.”

PARKLAR DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ

Yurtbaşı Beldesi’nde bulunan parklarda çocukların gönüllerince eğlenmeleri adına oyun gruplarının zemininin kauçuk parkeyle kaplandığını belirten Başkan Yılmaz, önümüzdeki bahar aylarıyla birlikte yeni park alanlarını beldeye kazandıracaklarını kaydetti.