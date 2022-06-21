Başkan Yılmaz Elazığspora prim sözünü tuttu

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Elazığspor’a prim sözünü tutarak Elazığspor’un hesabına ödemeyi gerçekleştirdi.

Sezonun bitmesine bir hafta kala Elazığspor’a destek sözü veren Başkan Yasin Yılmaz, bu kapsamda 60 bin TL prim ödemesinin yapıldığını belirtti.

Elazığspor’un ligde kalması adına büyük mücadele örneği sergilendiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, kendilerinin de karınca kararınca destek olduklarını belirterek açıklamasında şunları söyledi:

“Şehrimizin marka değeri olan Elazığspor’un ligde kalması hepimizi gururlandırdı. Kulüp Başkanı, takım oyuncuları, teknik heyet başta olmak üzere herkes üzerine düşeni yerine getirdi. Bizler de Yurtbaşı Belediyesi olarak sezonun bitmesine bir hafta kala 60 bin TL prim sözü vermiştik. Dün itibariyle prim sözünü yerine getirerek Elazığspor hesabına ödemeyi yaptık. Yeni sezonda takımın çok daha iyi bir performans sergileyeceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Elazığspor’un üst liglere çıkması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.”