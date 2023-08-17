Başkan Yılmaz bir kez daha işçilerin yüzünü güldürdü

Yurtbaşı Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi tamamlandı.

Gerçekleşen sözleşme ile Yurtbaşı Belediyesi çalışanları adeta bayram etti. Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, çalışanları sevindirecek bir sözleşmeye imza atarak bir kez daha en yüksek rakamı mesai arkadaşlarına tevdi etti.

Toplu İş Sözleşmesi’nde Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Mustafa Bahçeci ile belediye çalışanları hazır bulundu.

HİZMET İŞ SENDİKASI ELAZIĞ ŞUBESİ’NDEN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Toplu İş Sözleşmesinde işçilerin hakkını gözeten Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz’a teşekkür eden Hizmet İş Sendikası Elazığ Şubesi yetkilileri “Yurtbaşı Beldesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren Başkanımız Yasin Yılmaz’a mesai arkadaşlarına gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız bir kez daha işçi kardeşlerimizin yüzünü güldürerek gerek yevmiyelerine gerekse sosyal haklara yüksek oranda zam yapmıştır. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan adına bugün belediye başkanımıza bir teşekkür plaketi takdim ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Toplu İş Sözleşmesi’nin Yurtbaşı Belediyemiz çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dediler.

BAŞKAN YILMAZ: BELDEMİZİN GÜZELLEŞMESİNE KATKI SUNAN ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARINI KORUYORUZ

Hizmet İş Sendikası ile gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi’nde açıklamalarda bulunan Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz ise şunları söyledi:“Beldemizin gelişip güzelleşmesi adına gecesini gündüzüne katan mesai arkadaşlarımızın maaşlarına bugün yüksek oranda zam yaptık. Aynı zamanda sosyal haklarını da kapsayan bu zammın çalışan kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler çalışanın alın teri kurumadan hakkını teslim eden bir anlayışa sahibiz. İnanıyorum ki gerçekleşen bu sözleşmede tüm çalışanlarımız mutlu oldu. Her zaman mesai arkadaşlarımızın hakkını koruyacağımızı ve onların mutluluğu için elimizden gelen gayreti sarf edeceğimi ifade ediyor, Toplu İş Sözleşmesi’nin belediye çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”