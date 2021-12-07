Başkan yılmaz, beldemizin yolları yenilendi

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, geçtiğimiz aylarda alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların sıcak asfaltla yenilendiğini belirtti.

Yıllardır kullanılan asbest boruların PVC borularla değiştirildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, belde sakinlerinin sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi.

YOL MEDENİYETTİR

Beldenin girişinden çıkışına kadar tüm yolların sıcak asfaltla kaplandığını belirten Başkan Yılmaz, yol medeniyettir düsturuyla hareket ettiklerinin altını çizdi. Belde sakinlerinin modern yollarda seyrettiğini ifade eden Yılmaz, yol çizgilerinin de hafta sonu çekildiğini sözlerine ekledi.

HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, söz verdikleri projelerin bir bir hayat bulduğunu ifade ederek açıklamasında şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda beldemiz için hayati önem arz eden alt yapı çalışmalarımıza başlamıştık. Beldenin genelinde içme suyu şebeke hattını PVC borularla yeniledik. Tabi alt yapı hizmetleri yapılırken yollarımızda bozulmalar meydana gelmişti. Alt yapı sonrasında beldemizin yollarını da sıcak asfaltla yenileyerek belde sakinlerimizin hizmetine sunduk. Beldemizin yolları modern görünümüyle hemşehrilerimizin beğenisini kazandı. Hafta sonu yol çizgileri de çizilerek güzel bir görünüm sağlandı. Belde sakinlerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra da yeni hizmet binamıza taşınacağız. Şimdiden hizmet binamızın tüm belde sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”