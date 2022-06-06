Başkan Uslu, vatandaşları Motofest’te davet etti  

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, vatandaşları yapılacak olan Motofest'e davet etti.

Ağın Beleyesi tarafından bu sene ilk kez Motofest etkinliği planlandı. 1-3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Motofest’te çok sayıda motosiklet severlerin katılması planlanıyor. Belediye Başkanı Ali Uslu, düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet etti.

Ağın’a herkesi beklediğini aktaran Başkan Ali Uslu, “2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 60 dönümlük bir yarım ada aldık. Tüm motosiklet sevdalısı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar bize ilham kaynağı oldu. Bizde bundan sonra motosiklet hayranlarına ve karavancılara, doğa severlere burada bir eser bırakalım diye belediye meclisimizden Ocak ayındaki meclis toplantımızda burayı kamp alanı olarak ilan ettik. İsmini de ‘Ağın Belediyesi Moto Kamp’ alanı olarak ilan ettik. Bundan sonraki süreçlerde inşallah burada cıvıl cıvıl doğa severleri, motosiklet severleri, özellikle karavancıları herkesi ağırlayacağız. Festivalimize herkesi bekliyoruz” dedi.