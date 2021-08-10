Başkan Ulaş’tan yapılandırma uyarısı!

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, kamu alacaklarının yapılandırılma başvuru tarihinin 31 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlatarak başvuru yapmak isteyen esnaflarımızın başvurularını son güne bırakmamalarını istedi.

“SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS”

Başkan Ulaş; “7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde 9 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmemiş olan; esnaf ve sanatkârlarımızın üyesi oldukları odalara veya kamu kurum ve kuruluşlarına borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, kalanı ise aylık dönemler ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar alacaklı birime başvurmaları gerekmektedir”

“YAPILANDIRMA, ESNAFLARIMIZ İÇİN BİR ŞANS”

Kamu kurum ve kuruluşlara borcu olan esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın mutlaka yapılandırmadan yararlanması gerektiğini ifade eden Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “Son çıkan yapılandırma ile esnaflarımız ve vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlara olan borçlarının yapılandırılması şansını yakaladılar. Ödeme yapıldığı takdirde kamu alacaklarının faizleri silinecektir. Esnaflarımıza da odalara olan borçlarında, yapılandırma veya faizlerin silinmesiyle peşin ödeme fırsatı doğmuştur. Esnaflarımızın, devletimiz tarafından tanınan bu haktan yararlanması gerekir. Başvurular 31 Ağustos’ta sona erecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen esnaflarımız gecikmeden başvurusunu yapsınlar. Yapılandırma esnaflarımız için gerekliydi çünkü ilimizde yaşanan deprem ve pandemi nedeni ile esnafımız kamu kurum ve kuruluşlara olan borçlarını ödeyememişler ve çok mağdur olmuşlardı. Devletimizin, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sunmuş olduğu bu fırsattan ötürü çok teşekkür ederim” dedi.