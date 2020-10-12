Başkan Ulaş’tan Vali Yırık’a teşekkür

Elazığ Valisi Erkaya Yırık esnafların isteğine duyarsız kalmadı.

Elazığ Valiliği eski binası çevresinde bulunan bariyerler dolayısıyla vatandaşlar Belediye Çarşısına ve Kapalı Çarşıya ulaşımında sıkıntı yaşıyordu.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, esnafların, eski valilik önünde bulunan bariyerler arasında Belediye Çarşısına ve Kapalı Çarşı’ya bariyerlerden geçiş koridoru oluşturulması isteğini Vali Erkaya Yırık’a iletti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık talimatıyla eski valilik binası önünde bulunan bariyerlerden Belediye Çarşısına ve Kapalı Çarşıya geçiş koridoru oluşturuldu.

“VALİMİZ TALEPLERİMİZE DUYARSIZ KALMADI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Taleplerinin hemen çözüme kavuştuğu için Elazığ Valisi Erkaya Yırık’a teşekkür ederek “Valilik eski binası önünde bulunan bariyerler nedeniyle vatandaşların Belediye Çarşısına ve Kapalı Çarşı’ya ulaşmakta zorluk çekiyordu. Esnaflarımızın taleplerini sayın valimize ilettik talebimiz hemen çözüme kavuştu” dedi.

Başkan Ulaş; “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın eski valilik önünde oturmaması için yetkililerimiz tarafından biriyeler bırakılmıştı. Ama bariyerler nedeniyle vatandaşlarımız Belediye Çarşısına ve Kapalı Çarşı’ya ulaşmakta sıkıntı yaşıyordu. Esnaflarımız, bizlerden valilik önünde bulunan bariyerler arasında geçiş koridoru oluşturulmasını istedi. Bizlerde sayın Valimiz Erkaya Yırık’la görüştük. Valimiz hemen gerekli talimatları vererek eski valilik binamız önünde geçiş koridoru oluşturuldu. Ben sayın Valimize teşekkür ediyorum. Esnaflarımızın taleplerine duyarsız kalmadığı için Belediye Çarşısına ve Kapalı Çarşı’ya binlerce kişi günlük olarak ziyaret ediyor. Açılan koridorla Belediye Çarşısına ve Kapalı Çarşı’ya vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilecek. Esnaflarımız her zaman en güzel hizmete layık. Hizmeti yapanlardan Allah razı olsun” dedi.