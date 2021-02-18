Başkan Ulaş’tan Tunceli’de önemli ziyaretler

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Tunceli’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’a gerçekleştiren Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, daha sonra Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ubeyde İpek’i, Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’i, Tunceli Ticaret İl Müdürü Cevat Salman’ı, Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım’ı ve Ak Parti İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın’ı ziyaret etti.

“İKİ İL ARASINDA TİCARET ÇOK ÖNEMLİ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Elazığ’ın Tunceli ile ticaretinin çok önemli olduğunu vurgulayarak ziyaretleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ulaş; “İlimize komşu iller arasında yer alan Tunceli iline bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretlerimiz çok verimli geçti. İlk ziyaretimizi Tunceli Valisi sayın Mehmet Ali Özkan’a gerçekleştirdik. Sayın valimle iki komşu şehrin ticaretini konuştuk. Valimize sektörümüz hakkında bilgiler verdik. Daha sonra ziyaretlerimize Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Tunceli Ticaret İl Müdürü Cevat Salman, Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve Ak Parti İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın’a devam ettik. Ben bizleri kabul eden bürokratlarımıza ve siyasilere teşekkür etmek istiyorum” dedi.