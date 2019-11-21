Başkan Ulaş’tan Malatya’da önemli ziyaretler

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Malatya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ulaş, Malatya Valisi Aydın Baruş’u, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i, Malatya Cumhuriyet Başsavcı vekili hemşehrimiz Mehmet Badem’i, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri hemşehrimiz Abdulvahap Yoğunlu’yu ve Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı hemşehrimiz İbrahim Altıntaş’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Başkan Mitat Ulaş’a Malatya Baskilliler Dernek Başkanı Yunus Görgün, Malatya Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemler Doğu ve Güneydoğu Bölge Müdürü Atif Bakır ve Malatya Baskilliler Dernek Başkan vekili Cevdet Zafer’de eşlik etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini ifade ederek ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ulaş: “Bugün komşu şehrimiz Malatya’da önemli ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretler kapsamında Malatya Valimizi ziyaret ettik. Kendisiyle çok verimli istişarelerde bulunduk. Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili hemşehrimiz Mehmet Badem’i ve Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı hemşehrimiz İbrahim Altıntaş’ı da ziyaret ettik. Elazığlıları böyle önemli görevlerde görmek bizleri gerçekten bizleri çok onurlandırdı. Ayrıca Malatya Emniyet Müdürümüzü, Battalgazi Belediye Başkanını ve FKA Genel Sekreterimizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Ben bizleri kabul eden değerli şahsiyetlere ve bizlere eşlik edenlere çok teşekkür ederim” dedi.