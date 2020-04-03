Başkan Ulaş: ‘Esnaflarımız mağduriyet yaşıyor’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Esnafların zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek “Bazı bankaların esnafları mağdur ettiğini” söyledi.

“ESNAFLARIMIZ ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR”

İlimizde 24 Ocak’ta meydana gelen depremden öncesi iki yıldır esnaflarımız zorlu bir süreç geçiriyordu diyen Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş; “Malum 2 yıl boyunca ülkemize yaptırımlar vardı. Doların yükselişi, altın fiyatlarının inişi çıkışı esnaflarımızın üzerinde olumsuz etkisi oldu. Tabi bunun akabinde 24 Ocak’ta ilimizde büyük bir deprem geçirdik. Depremde şehrimiz ciddi manada etkilendi. Deprem sonrası 10-15 gün esnaflarımızın çoğu kepenk açamadı. Deprem sonrasında kepenk açtıktan sonrada uzun bir süre siftah yapmadan işletmelerini kapatan esnaflarımız oldu. Akabinde tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü öncelikle Çin ardından Avrupa ve ülkemizi de etkisi altına aldı. Tüm Dünyayı etkisi altına alan virüs ülkemizi de etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Devletimiz virüse karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Devletimiz taktire şayan çalışmalar yapıyor. Esnaflar olarak olayın akışına baktığımız zaman son iki yıl ekonomik yaptırımlar akabinde deprem son olarak da virüsün ardından esnaflarımız vahim yapı içindeler. Ülke ekonomisine katkı sağlayan, ülkenin lokomotifi olan esnaflarımızın ayakta kalabilmesi için hükümetimiz gayretlerini ortaya koydu. Esnaflarımızın mağduriyeti sonrası gerek bakanlarımızla ve gerekse şehrimizin dinamikleriyle toplantılar yaptık. Sıkıntılarımızı dile getirdik taleplerimizi dile getirdik. Hükümetimiz esnaflarımızın ayakta kalabilmesi adına almış olduğu kararlar doğrultusunda esnaflarımıza 50 bin TL faizsiz kredi, bununla beraber 100 bin TL’de KOSGEB kredisi verildi.50 bin TL faizsiz kredide şehrimizde bulunan 3 tane esnaf kefalet kooperatifi ve bankalarımız tarafından verildi. Esnaflarımız bu krediden faydalandırıldı. Ancak alamayan esnaflarımız var, almak için mücadele eden esnaflarımız var”.

“ESNAFLARIMIZ KUYRUKLARDA BEKLETİLMESİN”

Başkan Ulaş: “Malum devletimiz krediler veriyor. KOSGEB kredilerini baz alalım 100 bin TL faizsiz kredi veriliyor. Kredilere dair toplantılara katıldık. Toplantılar sonrası söylemler şu şekildeydi. Esnaflarımızın kurumlarda borcu olup olmadığına bakılmayacaktı. Ancak bakıyoruz, bankalarımız evrak istiyor. Cumhurbaşkanımızda konuşmasında hiçbir şekilde esnaflarımızdan evrak istenmeyecek sözlerine rağmen hala evrak isteniyor. Bazı bankalarımız esnaflarımızdan temiz kağıdı istiyor. Zaten sancılı bir süreçten geçmişiz. Bu süreçte herkes elinden geleni ardına koymasa, çabasını ortaya koymasa kimse kredi alamaz. Esnaflarımızdan kurumlardan temiz kağıdı isteniyor. İstense bile kurumlar arası yazışlarla istenmelidir. Normalde evde kalmalıyız. Kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Niye esnaflarımızı evrak isteyerek kurumlarımızda kuyruk oluşturuyorsunuz. Bankalar esnaflarımızı kuyrukta bekletiyorlar. Bankalardan isteğimiz esnaflarımızı mağdur etmemesidir” dedi.