Başkan Ulaş Diyarbakır’da

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Diyarbakır’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ulaş’a, ziyaretlerde Elazığ STK Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Kenan Peker ve işadamı Tahsin Bakır’da eşlik etti.

Diyarbakır’da önemli ziyaretler gerçekleştirilen heyet, ilk olarak Diyarbakır İl Sağlık Müdürü olarak atanan hemşerimiz Cihan Tekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve beraberindeki heyet daha sonra Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerine devam eden heyet;Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci’yi, Diyarbakır Keresteciler Esnaf Odası Başkanı Abdüllatif Aykul’u, Diyarbakır Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Cahit Pekkolay’ı, Diyarbakır Bakkallar Bayiler Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Gülmüş’ü de ziyaret etti.

Elazığ heyeti, daha sonra Elazığ’da uzun yıl görev yaptıktan sonra Diyarbakır Memorial Hastanesi Genel Müdürlüğüne atanan Arda Murat Yamaç’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Komşu şehrimiz Diyarbakır’da çok verimli ziyaret gerçekleştirildiklerini ifade ederek “Elazığ STK Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Kenan Peker ve işadamı Tahsin Bakır’la birlikte komşu şehrimiz Diyarbakır’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. İlk ziyaretimizi Diyarbakır İl Sağlık Müdürü olarak atanan hemşerimiz Cihan Tekin’e gerçekleştirdik. Hemşerilerimizi önemli makamlarda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Sayın müdürümüz Cihan Tekin’e yeni görevinde başarılar dilerim. Daha sonra Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu’nu ziyaret ettik. Değerli başkanımızla çok verimli bilgi alış verişinde bulunduk. Ziyaretlerimize Diyarbakır oda başkanlarımızla devam ettik.

Daha sonra ilimizde uzun yıllar sağlık alanında görev yaptıktan sonra Diyarbakır Memorial Hastanesi Genel Müdürlüğüne atanan Arda Murat Yamaç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk Sayın müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.