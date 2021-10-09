Başkan Türkoğlu;‘Ziyaddin Akgüneş camiamızdan özür dilemeli’

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Urfa Sıra Gecesi etkinliği düzenlememiz nedeniyle açıklamalarda bulunan Elazığ -Harput Folklor Turizm Derneği Genel Başkanı Ziyaddin Akgüneş’e tepki göstererek “Akgüneş’in yaptığı açıklama kendisine ve temsil ettiği derneğe yakışmamıştır. Camiamızdan özür dilemeli” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ BU ŞEKİLDE NE SEVDİREBİLİRİZ NEDE BİR ADIM İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ”

Başkan Türkoğlu; “Elazığ -Harput Folklor Turizm Derneği Genel Başkanı Ziyaddin Akgüneş, yapacağımız sıra gecesi hakkında organizasyonun içeriğini bilmeden yapmış olduğu gerek sosyal medya hesabı gerek ilimizin bazı basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde kendisine ve temsil ettiği derneğe yakışmamıştır.

Biz Elazığ’da mesleğini yürüten sayıları hafife alınmayacak meslek kuruluşunun temsilcileriyiz. Kullandığı üslup bizleri ve üyelerimizi üzmüştür. Odamızın düzenlediği organizasyona sponsor olan firmaların yanlarında getirdiği sıra gecesi ekibi misafirlerimizdir. Tek kuruş ücret ödenmemiştir. Kaldı ki insanların tercihleri ne olursa olsun kimsenin kimseye hakaret etme yetkisi yoktur. Kültürümüzü bu şekilde ne sevdirebiliriz nede bir adım ileriye taşıyabiliriz. Ziyaddin beyi tüm camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum” dedi.