Başkan Telçeken: ‘Yeni dönem hayırlı olsun’

Kısa adı ELİGED olan Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, 28 Mayıs seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

28 Mayısta halkın Türkiye’de güven ve istikrardan yana tavır aldığına dikkat çeken ELİGED Başkanı Telçeken açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Seçimlerin neticesi olarak kazananın tüm Türkiye olmasını ve son yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir gelişim ile bölgesinin kaderini belirleyen ülkemizin hızlı adımlarla dünyanın karar verici güçleri arasında yer almasını, tüm dünya mazlumların sesi ve koruyuculuğunu daha güçlü bir şekilde sürdürmesini temenni ediyoruz. Yüce milletimizin teveccühüyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, yeni dönemde ilimizi temsil edecek olan milletvekillerimizin de şehrimize hayırlı hizmetlerle ilimizin gelişimine katkı sağlamasını diliyor, seçim sonuçlarının ülkemiz, şehrimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.