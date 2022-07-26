Başkan Telçeken; ‘Fırat Üniversitesi gençlerimiz için büyük şans’

Kısa adı ELİGED olan Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, bu eğitimlerin yaygınlaşmasıyla sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde uluslararası seviyede gelişen meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretimde sürekliliğe sahip ekonomiye değer katan eğitimli personel yetiştirildiğini ifade etti.

Meslekî ve teknik eğitim ile öğrencilerin ilgi, yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda uygun eğitim fırsatlarının verildiği ifade eden ELİGED Başkanı Telçeken, meslek bilincini merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşları ile iş birliği içinde rutin halde yenilenen bir meslekî eğitim sistemi oluşturulması amaçlandığını belirtti.

Ülkemizin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol sahibi meslekî ve teknik eğitim çalışmalarında, son yıllarda lise ve üniversite eğitiminde öğrencilerimizin mesleki eğitime teşviki amaçlandığını dile getiren Telçeken, bu alanda öğrencilerimize eğitim sonrası iş garantisi, eğitim sürecinde maddi destek, mesleki okullarımızda ise gelişen teknoloji ile orantılı yeni cihaz ve güncel teknolojiye uygun eğitim yöntemlerinin hükümetimiz tarafından desteklendiğini ifade etti.

Yapılan çalışmaların olumlu neticelerini açıklanan lise tercih sonuçlarında görüldüğünü, meslek liselerimizin doluluk oranının %77 den % 95 kadar yükseldiğini ifade eden Başkan Tugay Telçeken, bunun da mesleki eğitimde uygulanan müfredat değişimlerinin, iş dünyası ile yapılan ortak çalışmaların ve eğitim sürecinde öğrencilere sunulan iş imkânlarının uygulanan politikaların meyvesini verdiğininim göstergesi olduğuna dikkat çekti.

İLİMİZ ÖĞRENCİLERİ ŞANSLI

Artan eğitim giderleri sebebiyle il dışında eğitim gören öğrencilerin aile bütçesini zorladığı ifade eden Başkan Telçeken, öğrenimini ilimizde ve Fırat üniversitesinde sürdürmek isteyenlerin daha şanslı olduklarını şu cümlelerle dile getirdi.

“Her alandaki eğitim ile birlikte özellikle mesleki eğitimde köklü bir yapıya sahip olan, Türkiye ve dünya sıralamasını başarı grafiği ve ödül sayısını her gün daha da artırarak başarı çıtasını yükseltmeye devam eden, YÖK tarafından belirlenen ve Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı “Araştırma Üniversiteleri” listesine giren bilimin parlayan yıldızı olan Fırat Üniversitesi’nde okuma fırsatları var. Öğrencilerimizin; ülkemizin üretiminin artması ve kendi kariyerleri noktasında okul eğitimi sonrası iş bulma sorununu aşmaları için mesleki eğitime yönelmeleri ve bunu ülkemizin saygın üniversiteleri arasında yer alan Fırat Üniversitesi’de yapmaları hem kendileri, hem şehrimiz hem de ülkemiz adına önemli bir kazanım olacaktır.”