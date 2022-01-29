Başkan Tarhan güven tazeledi

Elazığ Lokantacılar Odası Genel Kurulu yapıldı.

Tek listeyle gidilen genel seçimde mevcut başkan Zülfü Tarhan Yeniden Başkan seçildi.

2022 yılı Lokantacılar Odası genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Zülfü Tarhan yeniden başkan seçildi. Zülfü Tarhan göreve geldiklerini günden itibaren belirledikleri kurallara göre hareket ettiklerini söyledi.

Görev süreci içinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Tarhan; “kira desteği adı altında sağlanan pandemi yardımından esnafımızın maksimum seviyede faydalanması için odamızdan bilgilendirme ve başvuru işlemlerini gerçekleştirdik. Elazığ Belediyemiz aracılığıyla 654 esnafımıza bin TL’lik hibe desteği sağladık. Pandemi sürecinde bazı kampanyalar yaparak esnafımızın ticari kazançlarına destek olmaya çalıştık.” Dedi.