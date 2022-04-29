Başkan Şerifoğulları'ndan CHP'ye sert yanıt!

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mustafapaşa Mahallesi ziyareti esnasında yaşanan olaylar ve bu olaylara istinaden CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklama ile ilgili bir basın açıklaması yaparak, 'Milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda hiçbir ayak oyununa geçit vermedik vermeyeceğiz' dedi.

Başkan Şerifoğulları, açıklamalarında:"24 Ocak depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren depremin yaralarını sarmak için sahadayız. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle teşkilatlarımızla ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Deprem sürecinde ve sonrasında yaptığımız tüm çalışmalar kamuoyunun malumudur. Sokak sokak, ev ev, birey birey ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizin yanında olduk. Deprem ile birlikte ağır yara alan şehrimizin yaralarını büyük oranda sardık. 24.800 konut inşa edildi. İnşa edilen konut alanlarının altyapı ve ulaşım çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Yapımı devam eden projelerin bir an önce nihayetlendirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

BAKANLARIMIZ YÜKSEK DUYARLILIKLA ŞEHRİMİZLE BİRLİKTE OLDULAR

Başkan Şerifoğulları, "Deprem süreci boyunca yaptığımız tüm çalışmaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ilgili bakanlıkların koordinasyonunda yönettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tüm süreç boyunca çok yüksek bir duyarlılıkla şehrimizle, hemşehrimize birlikte oldular. Her iki bakanımız şehrimizde tamamlanan ve yapımı devam eden tüm projelerin bizzatihi içindedirler. Her iki bakanımıza şahsım ve şehrim adına teşekkürü bir borç biliyorum" diye ifade etti.

ŞEHRİMİZİN TALEPLERİYLE YAKINDAN İLGİLENİLDİ

Şehrin talepleriyle yakından ilgilendiğini belirten Şerifoğulları, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere iki bakanımız 26.04.2022 Salı Günü şehrimize teşrif ettiler. Bizler de milletvekillerimizle, İl Başkanımızla birlikte bakanlarımızın mahalle ve ev programlarına refakat ettik. Her iki bakanımız hemşehrilerimizin talepleri ile yakından ilgilendiler.

Mustafapaşa mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz programda yaşanılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili özellikle CHP İl Başkanlığının yapmış olduğu insafdan ve gerçeklikten uzak açıklamaları iyi niyetten uzak açıklamalardır.

Bizi yakından tanıyan ve her fırsatta samimiyetimize vurgu yapan, bizim çalışmalarımızı özel ortamlarda takdir eden CHP il Kadrolarının kamuoyu önünde bizim samimiyetimizi tartışmaya açması sadece tutarsızlıkla izah edilemez. CHP İl Başkanlığı’nın yaptığı kelimenin tam anlamıyla şark kurnazlığıdır" yorumunu yaptı.

CHP ZİHNİYETİ İŞTE TAM OLARAK BUDUR!

CHP zihniyeti işte tam da budur diyen Başkan Şerifoğulları, "CHP İl Başkanlığı bir hanım kardeşimizle gayet samimi ve doğal diyaloğumuzdan hareketle bizim üstenci olduğumuzu ve vatandaşımızı hor ve hakir gördüğümüzü iddia ediyor. Biz hiçbir zaman, hiçbir vatandaşımızı hor ve hakir görmedik, görmeyiz. Kendileri de dahil hiç kimse bunun aksine bir tek örnek gösteremez. CHP İl Başkanlığı vatandaşına tepeden bakan birilerini görmek istiyorsa dönsün CHP’ye baksın. CHP’nin tarihine baksın. Depremden bir yıl sonra Elazığ’a gelen parti yönetimine baksın. Deprem sürecinde Bodrum’da güneşlenerek deprem değerlendirmesi yapan yol arkadaşına baksın. Elazığ’a gelip iki kare fotoğraf verip kayağa giden Belediye Başkanına baksın. Elazığ’a okul yapacağım vaadi ile gelip buradan Diyarbakır’a koşarcasına geçerek PKK’lılarla boy boy görüntü veren başkanına baksın. Deprem gecesi ve sonrasında rugan ayakkabısıyla şehirde gezerek depremden siyasi rant devşirmeye çalışan yol arkadaşlarına baksın. Aradığı üsttenciliği CHP’de bulacaklardır" diye belirtti.

HEMŞEHRİLERİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKTIR!

Bizim hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layık olduğunu dile getiren Şerifoğulları, "Bizler AK Parti kadroları olarak hep bu yüksek bilinçle hareket ettik" sözlerine ekledi.

MİLLETİMİZLE ARAMIZDAKİ BAĞI KOPARAMAZSINIZ

Milletimizle aramızdaki bağı koparamazsınız diyen Başkan Şerifoğulları, "PKK sempatizanı bir kişinin çekmiş olduğu görüntüden hareketle linç kampanyasına öncülük eden CHP ve marjinal sol grupların yayın organları milletle aramızdaki sahih ve sağlam bağı ne yaparsa yapsın asla koparamayacak. Bizler CHP’ye rağmen hizmet destani yazmış bir kadroyuz. Tüm açıklığıyla bir kez daha bilinmesini istiyorum ki: milletle birlikte çıktığımız bu yolda hiçbir ayak oyununa geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.