Başkan Şerifoğulları tepki gösterdi

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Geri Dönüşüm Parkı'na zarar verilmesine tepki göstererek çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.

Elazığ Belediyesi tarafından hizmete açılan Geri Dönüşüm Parkı'nın tahrip edilmesi şehirde tepkiye neden oldu. Oyun ve oturma gruplarına zarar verilmesi sonrasında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yaptı bu park size? Çocuklarımız için gece gündüz demeden emek ve alın teriyle yapılan bu hizmete ne sebeple zarar verirsiniz? Anlam veremiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Geri Dönüşüm Parkı, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından açılmıştı. Konuyla ilgili olarak Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Parkın onarımının, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.