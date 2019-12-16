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Politika
Giriş Tarihi : 16-12-2019 20:05

Başkan Şerifoğulları muhtarları dinledi

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle muhtarları ile buluşarak, sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Şerifoğulları muhtarları dinledi

Muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 38 mahallede adil hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, birlikte adeta bir ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.  

38 mahallede adil hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anımsatan Başkan Şerifoğulları, “Demokratik sistemimizin ilk basamağında yer alan ve demokratik kültürümüzün en köklü kuruluşlarından biri olan muhtarlarımız, vatandaşlarımıza en yakın konumda bulunan seçilmişlerdir. Dolayısıyla bizim de çözüm ortaklarımızdır ve muhtarlarımızla adeta bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. ‘Birlikte yönetim’ anlayışı doğrultusunda, muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişarelerle, sorun ve talepleri analiz ederek, şehrimizin her köşesine adil hizmetin ulaşması için çalışıyoruz.Elazığ’ın kalkınması, ilerlemesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”dedi.

ETİKETLER: şahin şerifoğulları elazığ belediyesi
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