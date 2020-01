Başkan Şerifoğulları mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, muhtar, esnaf ve vatandaşlarla sorun ve talepleri yerinde tespit edip çözüm yollarını birlikte istişare ettiklerini söyledi.

'Birlikte Yönetim' anlayışı çerçevesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Doğukent Mahallesini ziyaret etti. Muhtar,. esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, çalışma ve projelere ilişkin istişarede bulundu.

Daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir hedefiyle Elazığ’ın 38 mahallesine adil hizmet götürme noktasında bu ziyaretleri çok önemsediğine dikkat çeken Başkan Şerifoğulları:"Muhtarımız esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte sorunları, talepleri yerinde tespit ederek, çözüm yollarını birlikte istişare ediyoruz. Şehrimize yapacağımız her hizmet, hemşehrilerimizin görüş ve önerileriyle şekillenecektir. Zira bu şehre dair söylenecek her sözün, atılacak her adımın arkasında vatandaşlarımızın yer almasını istiyoruz” dedi.

11 ana başlıkta 100 projeden oluşan vaatlerini adım adım hayata geçirmeye devam ettiklerini anımsatan Şerifoğulları:"Attığımız ve atacağımız her adımla şehrimizin bugününe ve yarınlarına değer katıyoruz.Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ve elbette desteğiyle, daha çok üreterek, Elazığ’ımızı daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Her zaman yanımızda olan ve destekleriyle gücümüze güç katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.