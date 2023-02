Başkan Şerifoğulları itfaiye personelini ziyaret etti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak tanımlanan deprem sonrası Malatya’da fedakârca çalışan Elazığ İtfaiyesi personelini ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yıkımın yaşandığı Malatya ilinde arama kurtarma çalışmalarına katılarak gece, gündüz demeden yürüttükleri çalışmalarla enkaz altından 28 vatandaşı sağ kurtaran Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, “Depremin hemen akabinde Başkanımızın talimatıyla süratle 18 uzman kurtarma personelimizin yer aldığı 3 ekibimizle Malatya'ya hareket ettik. Bir sulama aracımızı da ekiplerle birlikte Kızılay ekiplerine destek olarak yönlendirdik.

Elbette sadece çalışmalarımız Malatya ile sınırlı kalmadı. Elazığ da bu depremi yaşadı. 6 Şubat’ta ilimizde 15'i mesken olmak üzere toplam 18 yangına ve 35 mahsur kalma olayına müdahale ettik. Tüm ekibimizle özveriyle çalıştık. Rabbim, bir daha bizlere böylesi afetleri yaşatmasın.” dedi.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: “İTFAİYE EKİPLERİMİZ MALATYA’DA BÜYÜK BİR FEDAKÂRLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ”

“Her zaman ifade ettiğimiz gibi İtfaiye Müdürlüğü'müz bizim yüz akımızdır. Sizler Kahramanmaraş merkezli depremde de yüz akımız oldunuz. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.” diyen Başkan Şerifoğulları, “Kahramanmaraş merkezli çok büyük iki afet yaşadık. 11 ilimizi, 15 milyon insanımızı etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir deprem yaşadık. Sabah 04.17'de deprem olduktan hemen sonra 10 dakika içerisinde Sayın Valimizle görüştük, hızlı bir şekilde AFAD Kriz Merkezi'mize ulaştık. İlimizden gelen ihbarları değerlendirip olumsuzlukları giderebilmek için çalışmalara başladık. Şehrimizde yıkım olmamasından dolayı Malatya'ya destek noktasında hızlı bir karar aldık ve ekiplerimizi Malatya'ya yönlendirdik. Sizler Malatya'da çok güzel işler yaptınız, enkaz altındaki insanlarımızı sağ olarak kurtulabilmek için büyük bir fedakârlık örneği gösterdiniz. Bizim ilimizin şöyle bir özelliği vardı. Hem depremden etkilenen 11 il arasındaydık hem de diğer illere yardım etme noktasında da sorumluluk taşıyorduk. Bu anlamda hem şehrimizdeki sorunların giderilmesi hem de yaşanan afette yaralarımızın sarılabilmesi adına ciddi çalışmalar yaptık.” dedi.

“2020 DEPREMİ SONRASI ESKİ YAPI STOKUNUN YENİLENMESİ YIKIMI ENGELLEDİ”

2020 yılında yaşanan 6.8’lik depremin ardından eski yapı rezervinin önemli ölçüde yenilenmesinin bu depremde Elazığ’da yıkımın yaşanmamasında önemli bir faktör olduğunu ifade eden Başkan Şerifoğulları, “Yaşadığımız deprem sonrası bin 700 binamızın yıkımını gerçekleştirdik ve şehrimize 25.000 konut yapıldı. Şehrimiz depreme daha dayanıklı bir şehir haline geldi.

Yapmış olduğumuz doğru planlama, rezerv alanlarının doğru tercih olması, sağlam zeminlerde rezerv alanlarının belirlenmesi ile birlikte 25.000 konutun yapılması, bin 700 binanın yıkılması da şehrimizde daha büyük yıkımın yaşanmamasını ve Allah korusun ölüm vakalarının önüne geçilmesini sağladı. Allah’a binlerce kez şükürler olsun. Tabii ilimizi hala tam anlamıyla depreme hazırlıklı bir il olarak tanımlamıyoruz. Biraz daha gayret etmemiz lazım. Bu depremle birlikte ağır hasarlı binalarımızın tespitini gerçekleştireceğiz. Onların yerine yeni konutlar yapılacak ve depreme daha dayanıklı bir il haline geleceğiz.” diye konuştu.

Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi olarak bütün birimleri ile hem yaraların sarılması hem de vatandaşların sıkıntılarının, sorunlarının giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

“YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK, İNSANLIK VAZİFEMİZİ YAPTIK, VİCDANİ VAZİFEMİZİ YAPTIK”

Yaşanan afetle birlikte Malatya başta olmak üzere Adıyaman ve Kahramanmaraş illerine yapılan yardımlarla hem kurum olarak hem de şehir olarak iyi bir imtihan verdiklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları,

“6.8 şiddetindeki 2020 depreminde 81 il yardımınıza koştu. İktidarıyla, muhalefetiyle belediyelerimiz bizim yanımıza koştular. İnsanlarımıza yardım edebilmek için yardım tırlarını ulaştırdılar. O süreçte aldığımız bu yardımlar bizleri mutlu etmişti. Ve o acıyla birlikte çok büyük bir tecrübe kazandık, o tecrübemizi çok şükür Adıyaman'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta diğer illerde yardım noktasında sahada etkin bir şekilde gösterdiğimize inanıyorum ve kurumumuz içerisinde de en hassas çalışan en fedakâr çalışan birimlerimizin başında İtfaiye Müdürlüğü'müz geliyor. Emeğinize, yüreğinize sağlık; yapmamız gerekeni yaptık, insanlık vazifemizi yaptık, vicdani vazifemizi yaptık. Bununla birlikte şehrimizi de ihmal etmeden Malatya’ya yapılan yardımlar, arama kurtarma ekiplerimizin çalışmaları, iaşe eksiklerin giderilmesi noktasında şehrimizin gayreti, hızlı hareket etmesi nedeniyle Malatya halkının Elazığ ilinden sitayişle bahsetmesi bizleri mutlu etmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyemiz özellikle İtfaiye Müdürlüğü'müzün çalışmalarından dolayı defaaten arayıp teşekkür ettiler. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. O an ailemizi düşünmedik, çocuklarımızı düşünmedik, herkes görevinin başındaydı. Hem ilimizdeki depremzedelerin yardımına ulaşabilmek noktasında hem de yıkımın yaşandığı deprem bölgesinde yapmış olduğunuz çalışmalarda göstermiş olduğunuz her türlü fedakârlıktan dolayı canı gönülden sizleri kutluyorum. Allah; ayağınıza taş değdirmesin, kaza bela vermesin. Rabbim; ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun.” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR.”

Elazığ’da 2020 yılında yaşanan depremde sadece 4 binanın yıkıldığını ve 81 ilin seferber olduğunu hatırlatan Başkan Şerifoğulları,

“Bu depremde 11 ilde çok ciddi manada deprem hissedildi ve çok ciddi manada bir yıkım söz konusu oldu. Tüm dünyadaki arama-kurtarma ekiplerini toplasak dahi her enkazın başına arama kurtarma ekiplerinin ulaşabilme şansı olmadığını herkes biliyor. Ama bütün Türkiye 85 milyon, AFAD’ı, UMKE’si, arama kurtarma ekipleri, gönüller kısaca herkes seferber oldu. Acımız çok büyük, 42.000'in üzerinde canımızı yitirdik, 100 binin üzerinde yaralımız var. Devletimiz çok güçlü bir devlet. Çok ciddi manada bir yıkım söz konusu. Elazığ depremi sonrasında da yeni konutlar yapıldı, hemşehrilerimize teslim edildi. Çok kısa bir sürede, bir yıl içerisinde 10.000 konutumuzu hemşehrilerimize teslim ettik. İkinci yıl dolmadan 20 binin üzerindeki konutlarımızın kurasını çektik, hemşehrilerimize dağıttık. Devletimiz hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde konutlarında oturmalarını sağladı. Devletimiz; güçlü bir devlettir, bu bölgede de ihaleleri hızlı bir şekilde yapmaya başladı, inşallah konutları hızlı bir şekilde yapılacak ve vatandaşlarımıza teslim edecektir. Bundan sonraki süreçte de Elazığ'ımızla birlikte diğer illerimizin de depreme daha dayanıklı daha hazır birer il haline gelmesi adına yapılacak çalışmalar çok önemli, çok kıymetli. Bu süreçte bizlere görevler düşüyor. Bu depremle birlikte tekrar kendimizi güncellememiz gerekiyor, birimler arasında yapılacak koordinasyonla, kurum içinde yapacağımız yeni çalışmalarla birlikte her an oluşabilecek herhangi bir afete karşı daha hazırlıklı bir hale geleceğiz. Çalışmaları hep birlikte yapacağız.” şeklinde konuştu.